Volkswagen Golf waakt over eigen spaarzaamheid

Enerzijds ontwikkelt Volkswagen elektrische auto’s, anderzijds wordt de techniek van de verbrandingsmotor verder geoptimaliseerd. De splinternieuwe 1,5 liter viercilinder blijkt een wonder der techniek.

Vroeger waren motoren in auto’s bescheiden qua cilinderinhoud. Ze trokken bij het accelereren de stenen niet uit de straat en liepen behoorlijk wat kilometers op de –toen ook al– dure benzine. De auto van nu lijkt op een patiënt die een pil slikt voor de ene kwaal, een tweede pil krijgt voor de bijverschijnselen en daarnaast een kuur ondergaat voor de uitslag die pil twee veroorzaakt. Motoren worden omringd door tal van voorzieningen en ingrepen om vlot te presteren en tegelijk zo zuinig en zo schoon mogelijk te lopen.

Volkswagen presenteert de nieuwe viercilinder 1.5 TSI-motor met een hele reeks slimheden om zowel het milieu als de portemonnee van de eigenaar te sparen. De computergestuurde regeling die iedere auto tegenwoordig heeft, wordt hierbij even buiten beschouwing gelaten. Twee eigenschappen van de motor vragen wel om extra aandacht.

Deze 1,5 liter met turbo levert in dit geval een keurig maar niet overdreven vermogen van 130 pk en komt aan een koppel van 200 Nm bij slechts 1400 tr/min. Dat betekent dat zowel de handbak als de 7-traps DSG-automaat in dit exemplaar heel vroeg kan overschakelen volgens het principe van het nieuwe rijden. Mede dankzij een niet enorm voertuiggewicht zet de Golf vlotte prestaties neer, zoals een top van 210 km/u en een acceleratie naar 100 km/u in 9,1 seconden. Daar is niets mis mee en het blijkt onafhankelijk van de versnellingsbakkeuze.

Uitnodigend lampje

Een van de twee aangehaalde bijzondere technieken is cilinderuitschakeling. Volkswagen heeft daarmee overigens geen primeur. De bestaande 1,4 liter was er ook al mee te leveren. Wat doet deze motor? Als er rustig wordt gereden bij constante snelheden krijgen twee van de vier cilinders geen brandstof. Dat zorgt onder deze omstandigheden voor een lager verbruik. Daarvan valt onder het rijden helemaal niets te merken. Alleen gaat er onder in de toerenteller een ecosymbool branden om de bestuurder enigszins een indruk te geven van wat de motorelektronica zoal doet. Het lampje nodigt wel uit om uit te proberen onder welke omstandigheden dit aan en uit gaat. Op die manier beïnvloedt Volkswagen het rijgedrag van de gebruiker.

Daarnaast beschikt de 1,5 liter motor in deze Golf over een zogenaamde zeilfunctie. Dat betekent dat bij gas los en uitrollen de motor automatisch afslaat. Dat doet de auto dus niet alleen stilstaand voor een stoplicht of in de file, maar ook tijdens het rijden. Ook hier is het doel van de techniek het terugdringen van het brandstofverbruik. Om de motor weer te starten is op de achtergrond iedere keer de startmotor hoorbaar. Veelvuldig ook op onverwachte en in eerste instantie onlogische momenten. Maar na enkele dagen wordt het werkingsprincipe van de zeilfunctie duidelijk.

Stel, de auto rijdt 50 km/u in de bebouwde kom. Honderd meter voor een zijstraat laat de bestuurder het gas los. De motor slaat dan af en rijdt in de zeilfunctie. Als er voorzichtig wordt geremd of de bocht zonder remmen wordt genomen, slaat de motor pas na de bocht weer aan als er gas wordt gegeven. Wie pas later en forser remt, zal merken dat beneden een bepaald toerental de motor voor de bocht weer automatisch wordt gestart. Vanwege het forse remmen kan de auto zo ook op de motor afremmen. Een veiligheidskwestie.

Extra pilletje

Wie een scherp oor heeft voor zachte geluiden, zal het starten van de motor veelvuldig opmerken, behalve als de radio aan staat. De volledige aansturing van zeilen, weer starten en cilinders in- of uitschakelen gebeurt zonder schokken of nadelige invloed op het comfort. Het resultaat bij een normale rijstijl is een verbruik van 1 op 15,8. Netjes, maar er zijn beslist auto’s in de middenklasse die dit ook bereiken zonder zeilen en cilinderuitschakeling. Omdat de auto vlotte prestaties levert zal iemand met een zware rechtervoet merken dat het verbruik dan ineens exponentieel toeneemt. Dat betekent dat het extra pilletje tegen de bijwerking alleen maar werkt als er ook strikt naar geleefd wordt.

De nieuwe 1.5 TSI-motor komt op korte termijn beschikbaar in tal van auto’s van de Volkswagen Groep. De Golf krijgt de primeur en is verkrijgbaar als Comfortline vanaf 27.750 euro met handbak en 30.250 euro met DSG-7. Dat komt neer op een bescheiden meerprijs van 960 euro ten opzichte van de 110 pk 1 liter driecilinder. Overigens is die versie op papier fractioneel zuiniger zonder zeilfunctie en cilinderuitschakeling. De nieuwe 1.5 TSI is er ook met 150 pk zonder zeilfunctie vanaf 30.590 euro in de luxueuze Highline-uitvoering.

Volkswagen Golf 1.5 TSI

Topsnelheid

210 km/u

Acceleratie

9,1 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 15,8 kilometer

CO2-uitstoot

110 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1400 kg

+

Techniek. Volkswagen past in de Golf 1.5 TSI tal van technieken toe om het brandstofverbruik te temperen.

Afwerking. Op het gebied van verfijning en afwerking komt het model niets tekort.

Comfort. Het geboden comfort in de huidige Volkswagen Golf is een optelsom van onderstelafstemming, stoelen en een laag geluidsniveau.

-

Verbruik. Wie rustig rijdt, haalt gunstige verbruikscijfers. Doe je dat niet, dan kom je bedrogen uit.