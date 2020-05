AutoWeek heeft uitgezocht in welke musea een virtueel bezoek mogelijk is. Liefhebbers kunnen op deze manier musea aan de andere kant van de wereld bekijken. Excotische merken als Lamborghini en Porsche stellen zo hun musea open, maar dat geldt ook voor Skoda, Mercedes, Volvo en Mazda. De virtuele tour bij deze merken is onder meer te vinden op Google Maps. Met muisklikken loopt de bezoeker door het hele museum. Audi stelt de poorten van zijn fabriek in Ingolstadt open via een afzonderlijke site: audi.stream.

Smart Hybrid blijft onder 1000 kg

Suzuki leverde tot nu toe de Smart Hybrid elektrische ondersteuning alleen met de 1,2 liter benzinemotor. In de Swift Sport kan deze worden gecombineerd met de 1,4 liter turbomotor. Hart van het systeem is een gecombineerde startmotor/generator die wordt gevoed vanuit een 48 volt-accu. De elektromotor levert een vermogen van 14 pk die kan worden ingezet tijdens accelereren. Het koppel van de motor wordt verhoogd tot 235 Nm. Intussen houdt Suzuki het gewicht onder de 1000 kg. De verlichting, audio en airco werken op 12 Volt, via een omvormer onder de voorstoelen.

Mercedes 120 jaar

Het is 120 jaar geleden dat de naam van een 11-jarig meisje op een auto werd geplakt: Mercedes. Op 2 april 1900 nam de Daimler-Motoren-Gesellschaft het besluit om zijn auto’s voortaan Mercedes te noemen, naar de dochter van Emil Jellinek, die in Nice auto’s van Daimler verkocht en deze inschreef voor race-evenementen. De eerste Mercedes was de 35 pk die in maart 1901 de raceweek in de Zuid-Franse badplaats op zijn naam zette. In september 1902 werd de naam gepattenteerd. Met ingang van de fusie van Daimler en Benz in 1926 ontstond Mercedes-Benz.