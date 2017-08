Vier aanbieders van autorapporten: een vergelijking

Een consument die op zoek gaat naar een gebruikte auto wil graag maximale zekerheid. Hoe meer gegevens hoe liever. Inmiddels zijn er diverse aanbieders van allerlei informatie, maar helpen ze de autokoper daadwerkelijk verder?

Vier rapporten over dezelfde auto, in totaal 46 pagina’s: afkomstig van CarReport, Finnik, Carfax en Autoverleden. Een indrukwekkende stapel papier, samengesteld uit verschillende bronnen zoals onder meer de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

De RDW is onder meer verantwoordelijk voor de Nationale Auto Pas (NAP), in 1991 opgericht om tellerstanden van auto’s te registeren. Mocht de teller zijn teruggedraaid, dan kan dit met de NAP worden opgespoord. Alle RDW-erkende garagebedrijven zijn verplicht om de tellerstanden van een auto te registreren. De instantie heeft zodoende een gigantisch databestand waaruit de logica van de tellerstand voor een individuele auto kan worden afgeleid.

Wie een gebruikte auto gaat kopen, kan op de site rdw.nl ieder willekeurig kenteken invoeren. Als antwoord krijgt de bezoeker onder meer de datum van eerste toelating en de datum van eerste afgifte van het kentekenbewijs te zien. Daaruit kan men afleiden of de auto origineel nieuw in Nederland geleverd is of later is geïmporteerd. De datum van de huidige tenaamstelling geeft aan hoelang de eigenaar op dit moment in het bezit is van de desbetreffende auto. In het geval van een garagebedrijf zal die periode doorgaans kort zijn.

Over de tellerstand geeft de RDW via de gegevens uit de NAP alleen het oordeel ”logisch”, ”geen oordeel” of ”onlogisch”. Maar daarmee kun je niet zo veel. Vraag voor een volledig inzicht liever bij de garage een uitdraai van de NAP voordat je de auto koopt. Verder geeft de RDW informatie over de datum van de nieuwste apk, of de auto wettelijk verzekerd is, gewichten, afmetingen en eventuele terugroepacties.

Wie veel meer informatie zoekt, kan op verschillende sites complete rapporten opvragen. CarReport en Autoverleden bieden een gratis basisrapport, maar dat geeft vooral algemene informatie over het desbetreffende autotype, en niet over het specifieke exemplaar dat de consument overweegt te kopen. Bij finnik.nl kan online en ook via een app op de smartphone een negen pagina’s tellend rapport van een bepaalde auto worden opgevraagd. Voor dit volledige rapport wordt 3,99 euro in rekening gebracht.

Finnik

Finnik is een initiatief van VWE, een leverancier van voertuiginformatie aan de autobranche, waaronder de RDW. Het zogenaamde premium autorapport van Finnik vermeldt vooral technische gegevens die ook in de folders van de fabrikant of bijvoorbeeld op de site van het tijdschrift Autoweek te vinden zijn. Geen reden om daarvoor te betalen. Het aantal eigenaren staat er ook in, inclusief de data waarop de auto is gewisseld. Feitelijk biedt Finnik niet structureel meer informatie dan de RDW.

Belangrijke informatie is de zogenaamde WOK-status. WOK staat voor wachten op keuring. Bij een ernstige schade moet een auto na reparatie door de RDW worden gekeurd voordat de auto weer de weg op mag. Zo’n reparatie kan invloed hebben op de waarde en de staat van het voertuig en is dus belangrijk voor de consument. Maar ook die informatie is kosteloos bij de RDW opvraagbaar, waardoor het Finnik-rapport nauwelijks extra informatie oplevert.

De vraag is ook of de mogelijke koper waarde hecht aan statistieken, zoals hoeveel auto’s er van het desbetreffende type in Nederland op kenteken staan, hoelang de gemiddelde eigenaar dit model in zijn bezit heeft, hoe oud de gemiddelde eigenaar is, het percentage vrouwelijke eigenaren van deze auto en hoeveel auto’s in Nederland dezelfde kleur hebben. Leuk, maar niet nuttig. Vanwege het ontbreken van een pakkende eindconclusie voegt het premium autorapport van Finnik nauwelijks iets toe aan de al vrij verkrijgbare informatie.

Carfax

De autoverkoopsite Autotrack haalde recent het Amerikaanse Carfax naar Nederland. In Amerika koopt bijna niemand een gebruikte auto zonder dit rapport op te vragen. Een rapport kost 17,95 euro en telt slechts drie pagina’s waarop alle gegevens in heel kleine lettertjes zijn weergegeven. Het rapport omvat feitelijk maar één pagina die interessant is. Daarop staan alle data waarop het desbetreffende voertuig van eigenaar is gewisseld en wanneer de auto een apk-keuring heeft ondergaan. Daar voegt Autotrack als exploitant nog de data bij waarop de auto op de eigen verkoopsite is aangeboden. Leuk om te weten, maar het Carfax-rapport geeft geen inzicht in schades en andere voorvallen die invloed hebben op de kwaliteit en de waarde van de auto. Gezien de forse prijs is ook Carfax geen aanrader.

CarReport

Het rapport van CarReport telt maar liefst 21 pagina’s. Het gros daarvan wordt gevuld met technische gegevens waar de gemiddelde koper geen interesse in zal hebben. Ook CarReport vermeldt de data van wisseling van eigenaar. Van de laatste apk-data verschijnen in het rapport de eventuele reparaties die zijn verricht. Verder een overzicht van wat de desbetreffende auto bij aanschaf zou mogen kosten. Kijk, daar heeft de consument wat aan.

Het rapport noemt waardes van uitstekende, goede, gemiddelde of slechte conditie. Bij de prijzen wordt rekening gehouden met de vraag of de auto bij een garagebedrijf te koop staat of bij een particulier. Ook wordt een schatting gedaan van de inruilwaarde. Interessant is bovendien het restwaardeverloop, dus een indicatie van hoeveel de auto de komende jaren nog waard is.

CarReport geeft tot slot een oordeel over de kilometerstand. Heeft de auto meer of minder gereden dan het gemiddelde, en als de afwijking (te) groot is: wordt de consument daarvoor gewaarschuwd? Het CarReport-rapport kost 14,99 euro en levert een betere leidraad voor de consument dan Finnik en Carfax bieden.

Autoverleden

De vierde en laatste aanbieder in deze vergelijking is Autoverleden. Dat is de enige die een uitgebreide check levert, inclusief het schadeverleden van de auto, voor 19,95 euro. Daaraan koppelt Autoverleden uitleg over de huidige waarde, met zelfs een aankoopadvies. Bijzonder om te zien dat de afgelezen kilometerstand door Autoverleden wordt gezien als in lijn met het gemiddelde van dit type voertuig, en dat rapportleverancier CarReport dezelfde stand veel te laag vindt. Een kwestie van interpreteren.

Autoverleden meldt dat een auto geen geregistreerde schades heeft gehad. Als alle schades van iedere auto verplicht vastgelegd zouden worden, zou de consument een volledig sluitend beeld van de aan te schaffen auto kunnen krijgen. Maar lang niet alle schades worden geregistreerd. Daarom blijft dit een heikel punt. Autoverleden komt zoals alle andere rapporten met een overzicht van de data waarop de auto van eigenaar is gewisseld. Daarnaast biedt het rapport een staatje met de dagwaarde, adviesverkoopprijs, inruilwaarde en handelswaarde. Ook volgen interessante analyses die leiden tot een aankoopadvies. De eigenschappen en feiten die invloed op dat advies hebben, worden uitgelegd. Autoverleden is het duurste rapport – het biedt dan ook meer informatie die niet via openbare kanalen beschikbaar is dan de andere drie.

Gezond verstand

Nu moet gezegd worden dat de auto waarvan de vier rapporten zijn uitgedraaid een 21 jaar oude cabriolet betreft, een liefhebbersauto. Het gros van de handel in gebruikte auto’s betreft jongere voertuigen van doorgaans huis-tuin-en-keukenmodellen. Als de koper van zo’n auto uiteindelijk een keuze wil maken uit twee of drie exemplaren, loont het de moeite om een rapport op te vragen. Maar de beschikbaarheid van deze rapporten is beslist nog geen reden om het gezond verstand uit te schakelen.

>>rdw.nl >>finnik.nl >>autoweek.nl >>carfax.nl >>carreport.com >>autoverleden.nl