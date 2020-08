Vanachter het aanrecht de wereld ontdekken

Een terrasje met uitzicht op de haven. Een schaal vol zeevruchten, de en nog bijzonderder dan de ander. Een zacht briesje dat om je waait. Echt Spaans. Maar ook voor gehaktballetjes in tomatensaus of voor een gevuld deegpasteitje kun je goed terecht in het Zuid-Europese land.

Om eerlijk te zijn: ik ben nooit in Spanje geweest. Dus kan ik helemaal niet meepraten over paella volgens lokaal recept, over beroemde gehaktballetjes in tomatensaus –van de naam ”albondigas” alleen al kom je in zomerse sferen–, of over gazpacho, gemaakt met de lekkerste tomaten.

Maar tegenwoordig kun je behoorlijk goed droogzwemmen. En deze zomer, wanneer onbekommerd reizen er niet inzit, kan dat zomaar een uitkomst zijn. Voor wie graag in de keuken staat is het ook helemaal niet zo uitzonderlijk. Ik hou bijvoorbeeld van Thais eten, van Arabische smaken – maar zover reikte mijn vakantie ook nooit. Vanachter het aanrecht de wereld verkennen heeft zo ook z’n charmes.

Via gazpacho –die frisse, koude, tomatensoep–, aïoli –knoflookmayonaise– en aardappeltortilla reisde ik Spanje dus al meerdere keren door, de afgelopen jaren. Met wat olijven en een stukje manchego (schapenkaas) waan je je in het zuiden. Die heerlijke Spaanse smaken kun je vangen in een empanada (eigenlijk heet deze kleine variant empanadilla): een deegpakketje dat met allerlei vullingen te maken is. Ik geef twee varianten, waarvan die met manchego, spinazie en aardappel mijn favoriet is. Niet authentiek, wel lekker.

Spaanse empanada’s met twee vullingen

Ingrediënten

Voor het deeg: 250 g bloem, 100 g roomboter, 75 ml ijskoud water, snuf zout, 1 ei

Vulling 1: middelgrote ui, middelgrote aardappel, grote teen knoflook, 5 groene olijven, 125 g manchego (Spaanse schapenkaas), 150 g verse spinazie, eetlepel gehakte peterselie, olijfolie Vulling 2: 50 g chorizo, middelgrote ui, teen knoflook, (liefst geroosterde) rode paprika, kleine aardappel, 150 g half-om-halfgehakt, 3 groene olijven, 1 el gehakte peterselie, olijfolie, evt.: gerookte paprikapoeder

Bereiding

Klop het ei los. Kneed een deeg van alle ingrediënten maar bewaar de helft van het ei. Wikkel het (iets plakkerige) deeg in folie en leg in de koelkast.

Voor vulling 1: Snipper de ui, snijd de aardappel en de olijven in miniblokjes, hak de knoflookteen. Rasp de manchego grof. Snijd de (gewassen en gedroogde!) spinazie in repen.

Fruit de ui op laag vuur in een scheut olijfolie. Voeg de aardappelblokjes toe en laat in een minuut of 10 op heel laag vuur garen. Doe de knoflook erbij, bak kort. Voeg ook de olijven en de spinazie toe, laat de spinazie slinken. Roer de manchego en de peterselie erdoor. Breng indien nodig op smaak met zout.

Voor vulling 2: Hak de chorizo in blokjes en bak uit in een ruime koekenpan. Voeg de gesnipperde ui en de aardappelblokjes toe, laat 10 minuten zachtjes fruiten. Doe gehakt en de gehakte knoflook erbij, bak op hoger vuur tot het vlees gaar is. Voeg de olijven in stukjes toe, met de peterselie. Breng eventueel op smaak met gerookte paprikapoeder en zout.

Rol het deeg uit tot een dunne lap (2 mm). Steek cirkels uit met een empanadamaker of een glas (minimaal 10, maximaal 13 cm).

Schep 1 à 2 eetlepels (afgekoelde) vulling in het midden van elk deegrondje. Vouw de randen zorgvuldig op elkaar (of knijp de empanadamaker dicht). Bestrijk de bovenkant met losgeklopt ei.

Bak de empanada’s in 30 tot 40 minuten gaar bij 200 graden Celsius.

Serveer met aïoli (knoflookmayonaise).

serie Vakantieland

Ook als je thuisblijft, kun je in vakantiesfeer komen. Tijdens de zomer staat steeds een ander land centraal. Deze week: Spanje.