Van een F-35 van een halve meter kun je er niet veel hebben

Nederlandse luchtvaartliefhebbers vierden binnen een maand twee feestjes: het eeuwfeest van KLM én het onthaal van de gloednieuwe F-35. Aanleiding voor fabrikanten om bouwdozen, modellen en spellen uit te geven.

Het is aan de keukentafel een stuk warmer dan op Vliegbasis Leeuwarden. Tijdens het warme onthaal van de F-009 –net van de lopende band in Italië gerold– was het er snijdend koud, vorige week. Hoe heerlijk is het daarom om bij een behaaglijk brandende kachel zelf de assemblage van Nederlands nieuwste gevechtsvliegtuig ter hand te nemen.

De F-35A Lightning II van Italeri is, net als zijn grote voorbeeld, geen kinderspel. Met schaal 1:32 meet het afgebouwde model bijna een halve meter. Zet je daar een squadron van op je kamer dan kun je zelf wel inpakken.

Het bouwen van de JSF vereist bovendien de nodige bouwtijd. Dankzij de schaalgrootte kan de Italiaanse producent van bouwdozen namelijk heel wat details in zijn model stoppen – van de minuscule hendel van de schietstoel tot de uiterst dunne leidingen in de compartimenten onder de romp. Alle inspanningen ten spijt is van al die details, die de nodige verf- en droogtijd vereisen, straks weinig tot niets meer te zien. Je zet zo’n bouwdoos dan ook vooral in elkaar om ervan te genieten. Gaandeweg het bouwproces verheug je je in de details, maar daarna geldt: case closed. Letterlijk.

Wie denkt dat het muisgrijze model eigenlijk maar een kleurloze kist is, komt bedrogen uit. Groen, geel en rood zijn nauwelijks nodig, maar mogen in een waarheidsgetrouwe replica natuurlijk niet ontbreken. ”Muisgrijs” blijkt bovendien te definiëren in vijf tinten die variëren van ”meeuwengrijs” tot ”kompasgrijs”. De handleiding schrijft dan ook maar liefst veertien verschillende kleuren voor, à € 2,75 per potje. Het maakt de toch al niet goedkope doos nog wat duurder.

beeld Pieter Beens

Keuzestress is onvermijdelijk. Zet je ’t model op z’n wielen of laat je het vliegen? Moet de cockpit open of dicht? En wat doe je met de bomluiken? Het heeft consequenties voor de bouwroute die je volgt en de onderdelen die je wel of niet gebruikt. Na heel wat uurtjes denk- en hobbytijd staat de F-001 echter als een huis. Of beter gezegd: hij hangt aan het plafond. Daar is namelijk nog wel wat ruimte over. Eén squadron in huis, dat moet zo wel lukken!

Italeri F-35®A Lightning II, € 97,95, o.m. via italerispecialist.nl

Conclusie

+ Heel gedetailleerd. „Groot, grijs en met een flinke motor erin”, zei gevechtsvlieger Van Deventer vorige maand over de F-35. Dat geldt ook voor dit model met zijn indrukwekkende details en enorme motor.

+ Veel bouwvrijheid. Heel wat landen bestelden de JSF. Gebruik de meegeleverde stickers om een Amerikaanse of Italiaanse variant te bouwen.

- Prijzig. Voor dit model heb je zo’n € 50 aan verf nodig. Door zuinig te schilderen dalen de productiekosten.

Fonkelend lampje trekt de aandacht

Dat klein heel groots kan zijn, bewijst Gemini Jets met het splinternieuwe model van de Douglas DC-3 in KLM-kleuren. Met een lengte van zo’n 10 cm en een spanwijdte van 15 cm past de PH-DAZ prima in je handpalm, maar door de massieve uitvoering is het model relatief zwaar. Voorzichtig dus!

De DC-3 werd eind jaren veertig door KLM in gebruik genomen en groeide uit tot een luchtvaarticoon. Geen wonder dus dat Gemini Jets juist voor dít toestel koos ter gelegenheid van het eeuwfeest van KLM.

Ondanks de beperkte afmetingen is de DC-3 uiterst realistisch. De kleuren kloppen, de aanduidingen zijn waarheidsgetrouw en zelfs de tekst Koninklijke Luchtvaart Mij Holland ontbreekt niet. Dat de propellers kunnen draaien, is leuk maar uiteindelijk maar een detail.

Maar wat doe je nu eigenlijk met zo’n piepklein model? Er hoeft niets aan te worden gebouwd en er kan niet mee worden gespeeld. Saai? Verre van dat!

beeld Pieter Beens

Alleen al het piepkleine lampje op de cabine weet de aandacht te trekken doordat het fonkelt in het lamplicht. Dat de bovenzijde van de rechtervleugel tijdens het fabricageproces wat averij opliep is jammer, maar een kniesoor die daarop let. Er is zo veel aan dit model te zien dat je voorlopig niet raakt uitgekeken op de uitvoering en details.

Gemini Jets G2KLM843, € 51,20 via Luchtvaart Hobby Shop (aviationmegastore.com)

KLM-monopoly

Je bent CEO van KLM geworden, staat op de kanskaart van het KLM-monopoly. Het kost wel een rondje: 50 monopolydollars per persoon.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan kwam KLM met zijn eigen Monopolyvariant. In het spel reis je van stad naar stad en probeer je geld te verdienen door bed-and-breakfasts en hotels te verhuren. Het spelconcept is beproefd, maar het thema zorgt voor afwisseling. De Kalverstraat werd Amsterdam, de Barteljorisstraat veranderde in Kaapstad en de Coolsingel werd Sjanghai. Opvallend genoeg worden de goedkoopste straten uit het originele spel nu bezet door rijke oliestaten: Dorpsstraat en De Brink veranderden in Dubai en Koeweit.

beeld Pieter Beens

Vliegschaamte hoef je niet te hebben: CO2-uitstoot compenseer je door 15 monopolydollars af te tikken. Dat geeft een gerust gevoel.

De pionnen zijn helaas wat fantasieloos: speelstukken in de vorm van de Uiver of Constellation hadden het spel compleet gemaakt. Het mag de pret niet drukken.

KLM-monopoly, € 60 of 24.000 miles, shop.klm.com

Miniatuur met vele details

Wil je wel graag een F-35 in huis, maar weet je niet waar je een halve meter parkeerruimte vandaan moet halen? De modellen van HobbyMaster bieden uitkomst. Dankzij schaal 1:72 heb je nog maar zo’n 20 cm nodig om het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie van onze luchtmacht neer te zetten. Denk niet dat je daarmee een obscuur modelletje in huis haalt. Integendeel: de F-35’s van HobbyMaster verdienen eigenlijk een afzetlint op schaal. Door de grote hoeveelheid details en de perfecte afwerking moet je af en toe gewoon even kijken.

beeld HobbyMaster

Helaas is de Nederlandse F-001 niet meer te koop. HobbyMaster stuurde daarom een model van de US Air Force met de mededeling dat begin volgend jaar mogelijk een nieuwe Nederlandse kist wordt aangeboden. Welk staartnummer hij gaat krijgen, is nog niet bekend. Iconischer dan de F-001 wordt het voorlopig nog even niet , maar F-009 zou ook een waardig staartnummer zijn nu piloot Gladys die in Leeuwarden aan de grond heeft gezet.

HobbyMaster HA4418, € 78,47 via Luchtvaart Hobby Shop (aviationmegastore.com)