Van armetierige tent naar strakke tipi

Al maanden ben ik van plan een speeltent te naaien voor onze dochter. Een ideale manier om van een aantal grote lappen stof af te komen waarvoor ik anders geen bestemming weet. En ach, zo’n tipi met vier stokken moet een eitje zijn om te naaien.

Daar heb ik me een beetje in vergist. Ik had gerekend in uren; dat worden dagdelen. Maar dat is geen punt, ik heb vakantie. En op een dinsdag aan het einde van de middag stik ik het laatste naadje. Wat ben ik benieuwd naar het resultaat. Net voordat onze vrienden aanlanden om mee te eten, schuif ik de bamboestokken door de tunnels en kan ik mijn tipi laten zien. Maar waar ik hoopte op zo’n mooie strakke tipi, blijkt dit een armetierige tent te zijn die niet strak blijft staan. De stof zakt treurig langs de stokken naar beneden. En terwijl dochterlief glunderend de hoop stof in en uit stapt, knap ik af op dit project.

Nadat de gammele tent een aantal dagen in een hoek stof ligt te vangen, besluit ik het geval toch maar weer op te pakken. Het is m’n eer te na om de handdoek in de ring te gooien. En na een aantal doeltreffende aanpassingen staat er bij ons een strakke tipi in de tuin, de huiskamer of de slaapkamer. Want zo’n ding blijkt lekker mobiel.

beeld Jaco Hoeve

Om een deceptie te voorkomen, is het aan te raden bezemstelen te gebruiken én de tunnel aan zowel de boven- als de onderkant dicht te naaien. Bamboestokken lijken praktisch omdat ze licht zijn, maar daardoor kunnen ze het gewicht van de stof niet dragen. De bezemstelen zorgen er niet alleen voor dat het tentdoek strak blijft, maar ook dat de tipi beter op z’n plek blijft staan bij het spelen. Canvasstof –ik kocht het bij het Zweedse woonwarenhuis– is praktisch voor een speeltent; een lichte katoen zal eerder scheuren bij de naden.

Door stoffen te combineren, kun je de tent helemaal naar eigen smaak vormgeven. Omdat ik resten heb gebruikt, is er een vlakverdeling ontstaan die zorgt voor een vrolijk effect. Maak ’m in camouflagestof en de jongens willen ook zo’n tipi.

Het is wellicht een flinke klus, maar wie rechttoe rechtaan kan naaien en een beetje ruimtelijk inzicht heeft, is in staat een tent te maken die zowel geschikt is voor een poppenmoeder als een kleine avonturier.

beeld Jaco Hoeve

Beschrijving tipi

Benodigdheden: Stof voor de zijpanden 4 x 110 cm x 135 cm, stof voor de tunnels 4 x 15 cm bij 1,65 cm, kopspelden, naaimachine, bijpassend garen, stofschaar, biaisband, lintjes voor de opening en gordijntjes, lintjes ter versiering, 4 bezemstelen van 160 cm.

Aan de slag

Teken onderstaand patroon o patroonpapier en knip uit. 1 cm op het patroon is in werkelijkheid 10 centimter. Dus 14,4 cm is 144 centimeter. Het patroon is getekend zonder naadtoeslag.



Knip het patroon drie keer uit de stof, met naadtoeslag.

Vouw het papieren patroon in de hoogte dubbel of knip het door. Dit is het patroon voor het voorpand van de tent.

Knip het gehalveerde patroon twee keer uit de stof, met naadtoeslag.Werk alle panden af met een zigzagsteek om rafelen te voorkomen.

Zoom de onderkant van alle panden.

Leg de twee voorpanden met de goede kant van de stof op elkaar en naai vanaf de bovenzijde de ingang 35 cm dicht.

Werk de ingang verder af met een zoom.

Zoom de bovenkant van alle panden.

Knip op een zijpand vier vierkantjes uit van 10 x10 cm, zodat op ongeveer een halve meter hoogte een raampje ontstaat. Houd een tussenruimte aan van 3 cm.

Werk de raampjes af met een zigzagsteek.

Naai biaisband rond de uitsparingen als een kozijn.

Knip twee keer 20 cm x 55 cm uit stof, werk de stof af met een zigzagsteek en zoom alle kanten.

Knip twee lintjes van 60 cm.

Speld de gordijntjes met de goede kant aan de bovenkant van het kozijn en speld de lintjes eronder in het midden van beide gordijntjes. Naai vast.

beeld Jaco Hoeve

Knip de stof voor de tunnels. Werk de stof af met een zigzagsteek.

Vouw de stof in de lengte dubbel en naai onder- en bovenkant dicht zodat de bezemsteel er strak in past. Keer de stof.

Leg een zij- en achterpand met de goede kant van de stof op elkaar. Leg de tunnel ertussen met de open kant naar buiten gericht. De tunnel is nu niet zichtbaar en moet aan de onderkant gelijk vallen met de zoom van de tent, aan de bovenkant steekt hij zo’n 15 cm uit. Naai de zijkant van de tent dicht. De tunnel zit nu aan de buitenkant van de tipi.

Herhaal bovenstaande stap bij de overige zijnaden. Naai bij de zijnaden van het voorpand een lint mee zodat de opening van de tent vastgestrikt kan worden. Speld naar wens voor het naaien nog lintjes en bandjes in de naad van de zijpanden.

beeld Jaco Hoeve

Keer de tent. Werk het uitstekende deel van de tunnel –waarvan de zijkant nog open is– aan de bovenzijde met een zoompje met de hand af. Strijk de tent en schuif de bezemstelen in de tunnels. De tipi is klaar voor gebruik.