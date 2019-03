Vaatwasmachines: nieuwe vindingen

Ondanks zijn populariteit als keukenhulp valt er wel wat aan het succes van de vaatwasser af te dingen. Het is en blijft een apparaat dat een stuk langer over de afwas doet dan jezelf. Bovendien vraagt hij twee keer aandacht, aan begin en eind.

Glaswerk

Dat de hedendaagse vaatwasser nog wel wat verbeterpuntjes heeft, blijkt ook uit het aantal uitvinders dat in dit apparaat een dankbaar verbeterobject vindt. Want hoe goed je ook je wasmiddel, onthardingszout en spoelglansmiddel doseert, na korte of langere tijd wordt vooral glaswerk er niet mooier op. Daar hebben de mensen van het Amerikaanse Heatworks wat op gevonden. Hun Tetra Countertop Dishwasher, die later dit jaar voor een kleine 300 euro op de markt komt, verwarmt water met elektroden van grafiet op een manier die wel wat lijkt op een magnetron. Kalkaanslag treedt daarbij niet op. Er zijn meer voordelen. Hij gebruikt slechts 4,5 liter water per wascyclus van een kwartier, is compact en heeft geen aansluiting op waterleiding en afvoer. Een nadeel is er ook: er past niet bijster veel in.

Zeeppatroon

Heatworks is niet de enige die een beter resultaat belooft. Uit Duitsland komt de Somat Smart, een cartridge met de afmetingen van een fors dinerbord, die alle middelen bevat om de vaat goed, veilig en zuinig schoon te krijgen. De Somat heet niet voor niets smart. Al dan niet met behulp van de smartphone leert hij de vaat en de vaatwasser steeds beter kennen en stemt daar de dosis op af. De gebruiker wordt schoon en ongeschonden vaatwerk en een fris ruikende machine voorgespiegeld, met de belofte dat het eerste zeeppatroon twee maanden meegaat. Dat mag ook wel voor 77 euro. Daar zit dan wel een herbruikbaar deel propvol met sensoren en andere technologie bij. De prijs van een navulling, die na het eerste gebruik in dit herbruikbaar deel kan worden geklikt, is nog niet bekendgemaakt.

Handmatig

Op alle verkooppraatjes is wel het nodige af te dingen. Zo rekent Somat op basis van vier keer wassen per week, en dan ook nog eens in de zuinigste stand. In een gezin kom je –als je alle brooddozen, drinkflessen en pannen meerekent– zeker op veertien wasbeurten. Heatworks stelt dat zijn apparaat tien keer zuiniger met water is dan een handwas. Nauwelijks voor te stellen dat een kleine handwas 45 liter water kost. Heatworks is overigens niet de enige die brood ziet in een vaatwasser die qua afmeting op het aanrecht past. Uit de koker van industrieel ontwerper Chen Levin komt de Circo Independent. Dit apparaatje werkt niet op stroom, het water spoelt via een slingeraandrijving de vaat handmatig schoon. Goed voor het milieu, maar de vraag is wel wat de meerwaarde is boven roeren met de kwast.