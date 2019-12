Uittips op het platteland

Een dag de stad uit, genieten op het platteland. Dat kan zo.

Geitenboerderij

”Geitenboerderij De Mekkerstee: alle ingrediënten voor een lekker dagje uit” is de slogan van de biologische geitenboerderij uit Ouddorp. Op de boerderij leven zo’n 650 geiten, die iedere middag om halfvier gemolken worden. Dit proces kunnen bezoekers van dichtbij bekijken. De melk van de geiten wordt gebruikt voor onder andere geitenkaas, die op de boerderij gemaakt wordt. Belangstellenden kunnen vanachter een glazen wand zien hoe dit in zijn werk gaat (niet op zaterdag). Ook wordt er op de boerderij ijs van de geitenmelk gemaakt. Kinderen kunnen zich vermaken op de kinderboerderij of in de speeltuin. De Mekkerstee is ook een zorgboerderij waar ongeveer 65 mensen met psychische en psychosociale problemen en met een verstandelijke beperking werken. Gratis toegang.

beeld RD, Anton Dommerholt

Boerderij vol avonturen

Bij Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers is het tot en met 31 januari ”Winter op de boerderij”. Er zijn diverse Hollandse winterse activiteiten voor kinderen, zoals een pindaketting rijgen voor de vogels en een kinderschaatsbaan. Natuurlijk kunnen jong en oud zich ook vermaken in de ezel- en schapenweide, in de groente- en fruitkas, in de kippenweide, op de varkensboederij of de koeienweide. Fien en Teun, de ‘boer’ en ‘boerin’ van het park, vertellen op een interactieve, muzikale wijze van alles over het maken van kaas, het malen van de molen, het leven van de bij of van een paard. Schommelen, klimmen en klauteren kan op het Fien en Teun Speelplein. En bij een echte boer hoort natuurlijk ook een tractor. Ook daar kunnen ritjes mee gemaakt worden. Entree: 13 euro (vanaf 2 jaar).

beeld Gelders Landschapsbeheer

Klompenpaden

„Klompenpaden staan garant voor de mooiste wandelingen in de provincies Utrecht en Gelderland”, aldus de makers van de paden (Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland). De Klompenpaden gaan zo veel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés en worden onderhouden door vrijwilligers. Op dit moment zijn er 117 Klompenpaden. „Lekker struinen door het weiland, kleine doorsteekjes ontdekken, een kop koffie bij een boerenerf” en zo genieten van de combinatie van cultuur en natuur. De kortste wandeling is 3,5 kilometer (Schutpad, gemeente Leusden), de langste 17 kilometer (Molenbeeksepad, gemeente Renkum). Er zijn ook Klompenpaden speciaal voor kinderen. Het nieuwste Klompenpad is te vinden in Opheusden, waar op 30 november het Heuzesepad geopend werd.