Tuintrends

Wat valt er dit jaar op tuingebied te verwachten? Op de vorige week gehouden beurs Tuinidee kwamen diverse trends naar boven, die eerder ook al door Tuinbranche Nederland genoemd waren: ”inner retreat”, ”blended cultures” en ”street savage”. Duurzaamheid, biodiversiteit en watervriendelijkheid nemen hierbij een grote plaats in, waarbij overtollig regenwater snel wegloopt (geen plasvorming), er volop ruimte voor groen is (ook fijn voor vlinders, vogels en insecten) en materialen worden hergebruikt. De tijd van al te nette tuinen lijkt voorbij: afgevallen bladeren trekken insecten en daardoor vogels aan en bij het vergaan verrijken ze de bodem. Het thema werkt ook door in de hang naar warme aardetinten die op diverse manieren terugkomen in vlonders, bloembakken, meubels en tuinaccessoires.

Kleuren in de Keukenhof

Op zaterdag 21 maart opent Keukenhof in Lisse zijn deuren weer. Door de warme winter staan al veel bloembollen in bloei. Het thema is dit jaar ”A world of colours”. Op verschillende manieren komt dit terug in het park: in een groot mozaïek, in een tentoonstelling in het Oranje Nassau-paviljoen en in een inspiratietuin, waar bezoekers ideeën kunnen opdoen voor hun eigen tuin. Tijdens het themaweekend ”Colours en culture” op vrijdag 3 en zaterdag 4 april staan verschillende culturen en de kleuren die bij deze culturen horen centraal. Keukenhof biedt meer dan alleen een park met bloeiende narcissen en tulpen. Zo is er tot 10 mei een anthurium- en orchideeënshow en een tentoonstelling waarbij allerlei facetten van de tulp belicht worden. In de paviljoens staat regelmatig een andere bloem in de schijnwerpers met bijzondere bloemwerken. En op 27 en 28 maart is er een Oud-Hollands weekend. Entree: 17,50 euro, kinderen van 4 tot en met 17 jaar 9,00 euro.

>>keukenhof.nl



Pas op voor egels

Grasmaaien is niet altijd het leukste tuinklusje. Een robotmaaier kan dan uitkomst bieden. Maar sinds deze ‘graseters’ hun intrede hebben gedaan, neemt het aantal gewonde egels enorm toe. Dit is voor een groot deel te voorkomen door overdag te maaien, omdat egels vooral in de schemering en ’s nachts actief zijn. Een robotmachine met meer veiligheidsmechanismen is een alternatief. Gardena ontwikkelde recent een egelbescherming voor dit soort maaiers. Het maaischema kan automatisch aangepast worden aan zonsopkomst en -ondergang. Ook hebben deze robotmaaiers een draaischijf met daaraan drie flexibele maaimesjes. Wanneer er een object op het gazon ligt, zullen de mesjes automatisch inklappen. De nieuwe egelbescherming is beschikbaar voor alle Smart Sileno-robotmaaiers en is in te schakelen via de Gardena Smart-app.

>>gardena.nl