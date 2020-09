Toyota Yaris laat de ervaring spreken

Het efficiënter maken van verbrandingsmotoren levert op korte termijn de sterkste reductie op van de milieubelasting door de auto. Toyota heeft veel ervaring met hybrides. De nieuwe Yaris geeft er blijk van dat het merk op dit vlak mijlenver vooroploopt.

De nieuwste generatie Yaris weet vooral direct te overtuigen met zijn gemiddelde brandstofverbruik. Boven de 1 op 25 zonder enig probleem. Dat doet geen enkele benzineauto de vijfdeurs Japanner na.

De hele aandrijflijn is nieuw. Dat begint met een 1,5 liter 3 cilinder motor (91 pk en 120 Nm). Daarbij komt een elektromotor die het totale vermogen naar de 116 pk tilt. Vlot presteren is geen enkel probleem. Wat nieuw is, is dat de Yaris niet alleen volledig elektrisch wegrijdt, maar ook op zijn lithium-ionbatterij een langere adem heeft. Over de hele linie is de Toyota mooi stil. Het comfort van de traploze automaat komt daar nog bij.

De Yaris is er alleen nog maar als 3,94 meter lange vijfdeurs. Toyota is de laatste jaren een geheel eigen designrichting ingeslagen. Scherpe lijnen kenmerken vooral de achterkant. Daar valt op dat de achterruit behoorlijk schuin is geplaatst en Toyota dus niet voor het optimale volume is gegaan.

Het interieur is stemmig ingericht, wel wat saai met alleen maar de kleuren grijs en zwart. De materialen voelen prettig aan, vooral de stof op de portierpanelen. Standaard levert Toyota op de instapversie van de Yaris alle veiligheidsitems zoals adaptieve cruise control die automatisch gas geeft en remt tot stilstand.

Het lagere zwaartepunt van de auto zorgt niet alleen voor een lagere zitpositie, maar ook voor een meer dynamische wegligging. Toyota spreekt hiermee zeker een jongere doelgroep aan. Toyota bewijst met de nieuw Yaris dat zuinig rijden perfect samengaat met een sportief en actief rijgedrag.

Toyota Yaris Hybrid

Energielabel

A

Topsnelheid

175 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 10,6 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 25,1 km

CO2-uitstoot (WLTP)

92 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

450 kg

Prijs vanaf/geteste versie

17.895/24.395 euro

Conclusie

+ Stilte. Omdat de verbrandingsmotor in een hybride minder wordt aangesproken en Toyota de isolatie goed voor elkaar heeft, is de Yaris heerlijk stil.

+ Ruimte. Voorin vinden twee volwassenen genoeg plaats. Op de achterbank lijkt het op het oog minder gesteld, maar ook hier is genoeg been- en hoofdruimte beschikbaar.

+ Verbruik. Het voorbeeldig lage brandstofverbruik zorgt ervoor dat de meerprijs van de hybride-uitvoering vliegensvlug wordt terugverdiend.

- Ontwerp. De opmerkelijk scherpe lijnen en het wat triest kijkende front zullen niet iedereen kunnen bekoren.