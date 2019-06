Toyota sorteert met Corolla voor op nieuwe milieunormen

De Europese Unie draait autofabrikanten de duimschroeven aan. In 2020 moeten alle in Europa nieuw verkochte auto’s een gemiddelde CO2-uitstoot hebben van 95 g/km. Dat betekent vrij baan voor elektrisch en hybrides. Toyota is heer en meester op dat laatste vlak en breidt het aanbod hybrides binnen het leveringsprogramma van de nieuwe Corolla flink uit.

Nieuw is naast de bestaande 1,8 liter nu ook een 2,0 liter. Deze levert zelfstandig 152 pk en mag daar nog 28 pk bij optellen als de elektromotor bijspringt. Hierdoor wordt bovengemiddeld vlot gepresteerd, terwijl de techniek juist het verbruik in toom houdt.

Officieel is de Corolla zoals altijd een middenklasser, maar met een lengte van 4,65 meter blijkt het een erg forse auto. Dat vertaalt zich in een interieur voor vier volwassenen en minimaal 598 liter aan bagage. Ten opzichte van de Auris, die door de Corolla wordt opgevolgd, is er merkbaar meer werk gemaakt van de afwerking van het interieur – met mooiere materialen en keurige stiksels in een contrastkleur bijvoorbeeld.

Verder krijgt de elektronica ruim baan en biedt de Corolla semiautonome rijfuncties. Zowel de lijnen op de weg als de voorganger worden door een camera opgemerkt. Daardoor stuurt en remt de auto uit zichzelf en geeft ook gas tot de aangegeven snelheid. Maar de camera is niet altijd accuraat. Deze merkt motorrijders en invoegend verkeer te laat op en remt erg laat als het voorliggende verkeer fors op de rem gaat.

Het lage zwaartepunt en bijbehorende lage zit zorgen voor een sportief gevoel tijdens het rijden, zonder dat de auto compromisloos hard is geveerd. De stoelen in deze Sportuitvoering geven extra zijdelingse ondersteuning mede door de instelbare lendensteunen.

De nieuwe Corolla Touring Sports is een uitstekende gezinsauto met een op het front na wat anonieme vormgeving.

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid

Energielabel

A

Topsnelheid

180 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 7,9 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 17,2 km

CO2-uitstoot

89 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

750 kg

Prijs vanaf/geteste versie

24.995/37.595 euro

Conclusie

+ Aandrijflijn. De 2 liter motor in combinatie met een elektromotor zorgt voor aanzienlijk meer kracht dan de bestaande 1,8 liter. Prestaties en zuinigheid gaan goed samen.

+ Stilte. Doordat deze Corolla deels elektrisch rijdt en mede dankzij de goede geluidsisolatie is de nieuwe Toyota een comfortabel stille auto.

- Diepe zit. Voor een gunstige stroomlijn met een positief gevolg voor het verbruik, is de nieuwe Corolla behoorlijk laag en heeft dientengevolge een erg lage instap.

- Elektronica. Het multimediasysteem is onduidelijk in de bediening. Semiautonome functies werken traag en de camera merkt met name motorrijders niet op.