Toyota Camry maakt indruk op meerdere fronten

Als pionier zet Toyota vol in op hybrides. Zo wordt de Avensis sedan afgelost door de hybride Camry. Die auto is weliswaar groter en duurder, maar laat zich qua brandstofverbruik van een goede kant zien. Maar liefst 1 op 17,8 in de praktijk.

De Camry verdween in 2004 van het Europese toneel, om vijftien jaar later weer terug te komen. De auto heeft met een lengte van 4,89 meter een sierlijk, langgerekt design en maakt een hoogwaardige, chique indruk. Dat effect zet Toyota door in het interieur, waar fraaie materialen en doordachte lijnen met elkaar worden verweven.

Dat de instap laag is, moet na een stortvloed van SUV’s op de koop toe worden toegenomen. Maar als je eenmaal achter het stuur zit, weet de auto zijn rust en distinctie op de passagiers over te brengen. Niet alleen voorin, maar ook op de achterbank zit iedereen royaal. Ook kan nog eens voor 524 liter aan bagage worden meegenomen.

De aandrijflijn van deze nieuwe Camry is volledig identiek aan die van de Lexus ES. Dat betekent een 2,5 liter benzinemotor goed voor 178 pk en daarnaast een 120 pk sterke elektromotor. De berijder kan zelf kiezen voor diverse rijmodi van Eco tot Sport. Maar zelfs in de Eco-stand presteert de auto naar behoren. Binnenin is het aangenaam stil. Dat past weer uitstekend bij het comfort van onderstel en meubilair. Een limousine waardig.

Nu is het zo dat sedanmodellen op dit moment maar spaarzaam worden verkocht. SUV’s en stationwagons voeren de segmenten aan. Maar de zware druk op autofabrikanten om het verbruik van hun voertuigen fors terug te brengen, zorgt ervoor dat zuinige sedans binnen afzienbare tijd een grotere belangstelling kunnen verwachten. Toyota is er met de Camry volledig klaar voor. Bovendien past de vanafprijs van net geen 40 mille keurig binnen het budget van menig zakelijke rijder.

Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium

Energielabel

A

Topsnelheid

180 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 8,3 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 17,8 km

CO2-uitstoot

101 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1200 kg

Prijs vanaf/geteste versie

39.995/47.495 euro

Conclusie

+ Vormgeving. De sierlijke lijnen geven de Camry een chique uitstraling waarmee de auto zich van de concurrentie onderscheidt

+ Aandrijving. De 2,5 liter 4 cilinder bijgestaan door een elektromotor presteert prima, doet stil zijn werk en is enorm zuinig

+ Interieur. Prachtig leer, mooie kleuraccenten en fantasievolle lijnen zorgen voor een hoogwaardige uitstraling aan de binnenkant. Alle elektrische hulpmiddelen zijn aanwezig

- Prijzen. De Camry wordt door Toyota ingezet als de opvolger van de Avensis sedan. Maar de vanafprijs van beide modellen ligt fors uit elkaar