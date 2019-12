TikTok: een van de meest gedownloade apps van dit moment

Martijn den Hollander

Als je behalve met WhatsApp, Facebook en Twitter ook vertrouwd bent met Instagram, Pinterest en Snapchat, kan de gedachte postvatten dat je het landschap van de sociale media wel zo’n beetje kent. Tot je vanaf een heuveltop nieuwe verten ziet, met vreemde namen. WeChat, Foursquare en –wat mag dat wezen?– TikTok. Die laatste fascineert het meest.

Na downloaden en aanmelden betreed je een wonderlijke wereld waar alles draait om uiterst korte filmpjes. De makers dachten waarschijnlijk: mensen hebben tegenwoordig een korte spanningsboog, laten we hen niet vermoeien met iets wat langer duurt dan vijftien seconden. Dat dit aanslaat, blijkt uit de cijfers. TikTok telt wereldwijd 800 miljoen actieve gebruikers, in Nederland zijn dat er volgens marktonderzoeker Multiscope ruim een miljoen. Met WhatsApp en Messenger behoort TikTok tot de meest gedownloade apps van dit moment. Vooral onder tieners is het sociale netwerk geliefd.

TikTok, de internationale variant van het in China populaire Douyin, was oorspronkelijk een app voor korte muziekvideo’s: Musical.ly. TikTok-moederbedrijf ByteDance nam de app in 2017 over. Nog steeds is muziek belangrijk op TikTok. Onder de filmpjes draait vaak een bekend nummer. Jonge en piepjonge mensen bewegen op het ritme, zingen mee of suggereren dat; TikTok in een notendop.

Vrienden, net als ik al een tijdje geen tiener meer, zijn op TikTok in geen velden of wegen te bekennen. Na enig zoeken vind ik toch een bekende, mijn jongste volle neef. Hij plaatste tien filmpjes en heeft 132 volgers, een respectabel en voor mij onbereikbaar aantal.

Het algoritme van TikTok heeft razendsnel door wat je aandacht trekt en voert je daarmee tot je geen pap meer kunt zeggen. Eendimensionaal is het wel; in vijftien seconden valt het niet mee om tot enige diepgang te komen. Je zou het allemaal voor getikt getok kunnen houden, al duikt er ook serieuzere inhoud op. Partijen zoals de VVD en Denk hebben de app al ontdekt.

Dat de muziek op TikTok meestal niet van het Urker Mannenkoor is, laat zich raden. Hoewel? Toch eens zoeken. Anna, een kind nog, playbackt onder de hashtag #mannenkoorurkerzangers sereen en vol overgave Psalm 150. ”Midden in de winternacht” en ”Ik ga slapen, ik ben moe” staan ook op haar repertoire. Ik klik nog wat video’s aan op het TikTokaccount van Anna. Het blonde meisje en haar even enthousiaste broertjes blijken ook te kunnen headbangen op, laten we zeggen, meer wereldlijke muziek. Het dak gaat eraf. Ja mensen, het zijn verwarrende tijden.

