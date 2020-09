Tikken, typen, tekenen: de papierloze toekomst heeft goede papieren

Waar laat je al je krantenknipsels en kattenbelletjes zonder gelijk tot Marie Kondo-achtige praktijken te vervallen? Nieuwe technologieën beloven zelfs je boekenkast overbodig te maken.

Een losse scanner, waar vind je die nog? Een beetje multifunctionele printer biedt immers printer en scanner ineen. Dat is handig voor het snelle werk, maar niet altijd even ideaal. Boeken zijn immers te waardevol om zich te laten pletten door een scannerklep of te laten verscheuren door een documentinvoer.

Het Chinese CZUR belooft een oplossing. Speciale boekenscanners moeten je de digitalisering bijna letterlijk uit handen nemen. Werken ze?

beeld Pieter Beens

Om meteen maar de vraag te beantwoorden: jazeker. Vanuit China stuurt CZUR de Aura, een van de betere sterren aan het scannerfirmament. De Aura kan met zijn stijlvolle ontwerp voor een designobject doorgaan, maar herbergt onder de motorkap diverse intelligente functies. Om die aan te boren moet je wel een zwaar softwarepakket installeren. Maar heb je dat eenmaal gedaan, dan kun je ook probleemloos aan de slag. De software neemt je namelijk veel werk uit handen.

Wat dat werk is? Scheve pagina’s nabewerken bijvoorbeeld. Openslaande pagina’s digitaal afvlakken. Scans omzetten in bewerkbare tekst. Of het geheel bundelen tot een digitaal bestand.

Zelfs op een knop drukken is verleden tijd: een automatische scanoptie laat de scanner gelijk z’n werk doen zodra je een pagina omslaat. Handig.

Over handig gesproken: met speciale ‘vingerhandschoenen’ houd je weerbarstige pagina’s op hun plek. De software poetst je vingerafdrukken dan zorgvuldig weg.

Verwacht overigens niet dat je digitale documenten zich helemaal kunnen meten met het oorspronkelijke werk. De scankwaliteit laat soms wat te wensen over, en de ‘intelligente’ vingerafdrukverwijderingsfunctie gaat weleens wat té grondig te werk. Bovendien wil de functie voor optische tekenherkenning (die gescande tekst omzet in bewerkbare tekst) de plank soms misslaan. Glanzende pagina’s lijken nog de grootste vijand van de CZUR Aura: schitteringen van lamplicht resulteren in een soms onleesbaar resultaat.

Boeken, kranten en rondslingerende briefjes kan de scanner echter moeiteloos de baas – met verbazingwekkend resultaat. Het levert flinke tijdwinst en een zee van ruimte op.

CZUR Aura $ 299 (ca. € 250) via shop.czur.com

Conclusie

+ Goed resultaat in een handomdraai. Met de razendsnelle scanfunctie en slimme correctiefuncties digitaliseer je boeken en bladen moeiteloos. En door de tekstherkenning is je tekst nadien goed bruikbaar.

+ Goede accessoires. Een voetpedaal zorgt ervoor dat je de CZUR Aura ook handsfree kunt gebruiken.

+/- Vooral geschikt voor zwart-witdocumenten. Zwart op wit, zonder glans: dat werkt het beste. Kleuren zijn nogal eens flets.

Elke krabbel direct in de cloud

Even snel notities maken om die later digitaal uit te werken: het klinkt slim maar bezorgt een behoorlijke stapel met aantekeningen. En uiteindelijk moet je al die krabbels alsnog overtikken. Dat moet toch sneller kunnen?

Het kán sneller. Zoals met het slimme notitieboek van Newyes, een luxe leren map waarin je aantekeningen kunt maken. De echte slimmigheid zit ’m eigenlijk in de pen. Die houdt namelijk je handbewegingen bij en registreert zo wat je opschrijft. Verbind je de pen via Bluetooth met de bijbehorende app op een telefoon of tablet, dan worden je aantekeningen zelfs in realtime gedigitaliseerd. Hoef je ze alleen nog maar te delen met ontvangers of te uploaden naar een clouddienst.

beeld Pieter Beens

Ben je meer van het droedelen tijdens een vergadering, dan kun je het ‘schrijfbordje’ in de aantekeningenmap gebruiken.

Vertrouw overigens niet blind op de OCR-functie. Die is nogal gebrekkig en herkent alleen net geschreven blokletters, en dan ook nog vooral in het Engels en Chinees. Een kattenbelletje in het Nederlands levert dan ook onbegrijpelijke resultaten op. Steno is dus geen optie.

En de app? Die werkt prima, maar je moet je wel eerst door Chinese functies heen worstelen voordat je Engels als taal kunt instellen. Dat had beter gekund.

Newyes Smart Notebook $ 89 (ca. € 75) via newyes.com

Tikken en vegen ineen

Vergadering op de zaak, in de kerk, met de gemeenteraad: tablets blijken een uitkomst voor tal van overlegmomenten. Behalve als je moet notuleren. Dan blijf je wisselen tussen schermtoetsenbord en veegfuncties. Natuurlijk biedt een Bluetooth-toetsenbord uitkomst, maar het Zuid-Koreaanse Mokibo gaat nog een stap verder. Door een toetsenbord te combineren met veegfuncties kun je het ene moment typen en het andere moment inzoomen door je vingers uit elkaar te bewegen. Dat werkt technisch gezien prima, maar het wisselen tussen tikken en vegen vergt wel wat (vinger)oefening.

beeld Pieter Beens

De Mokibo weegt slechts 245 gram en is maar 7,5 mm dik. Handig meenemen dus.

Mokibo $ 119 (ca. € 100) via mokibo.com

Digitaal tekenen

Sommigen schrijven zich suf, anderen blinken uit met potlood of kwast. De komst van de tablet heeft zelfs die bezigheid naar het digitale domein getrokken: een vooruitgang voor illustratoren en hobbyisten. Die hoeven namelijk geen halsbrekende toeren meer uit te halen om hun werk te digitaliseren maar besparen ook nog eens op materiaalkosten. Wilde de kwaliteit van digitaal tekengerei nog weleens te wensen overlaten, inmiddels zijn er oplossingen genoeg voor het betere werk. Zoals de SonarPen. Die biedt met een hoge drukgevoeligheid en intelligente punt namelijk alles wat nodig is om écht goed digitaal te tekenen. Voor zo’n 30 euro beschik je over alle mogelijke kwast- en pendiktes in één gemakkelijk te hanteren pen.

beeld SonarPen

SonarPen $ 34,50 (ca. 30) via sonarpen.com