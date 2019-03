Tikje onkreukbaar met een houten stropdas

Een stropdas kan een boodschap vertellen en je imago flink beïnvloeden. Met een houten stropdas ligt een onkreukbaar imago –letterlijk– binnen handbereik.

Over stropdassen valt veel te zeggen. Ze behoren tot de standaarduitrusting van tal van beroepsgroepen en doen nogal eens stof opwaaien. Kleur en stijl dragen een boodschap uit, net als de lengte en de kwaliteit van de knoop. Heeft een houten stropdas dezelfde kwaliteiten?

De interesse voor de das van hout is gewekt als op internet wat voorbeelden voorbijkomen. De dassen zien er leuk uit, maar waarom zou je ze dragen? Belangrijker nog: zijn ze wel praktisch? Tijd om de proef op te som te nemen.

Op dezewilikhebben.nl staat een serie opvallende houten dassen, handgemaakt in een oude houtfabriek in Bhaktapur (Nepal). De Nepali Chess is met zijn ruitjesmotief een echte blikvanger. Die moet het worden!

Na bezorging blijkt de das nog mooier dan op de foto. Onder de ‘knoop’ worden elf houten segmenten bij elkaar gehouden door een elastiek. Dragen is kinderspel: elastiek over het hoofd, boord omlaag en klaar. Dat scheelt een hoop knoopstress! De houten das blijkt ook nog eens heel vederlicht: met nog geen 60 gram wint hij het van een luxe zijden das. En doordat het hout met een vochtige doek kan worden afgenomen, zijn soepspetters tijdens een bruiloft of zakendiner geen ramp. Ideaal!

Tijdens het dragen vallen twee nadelen op. Hout is niet zo plooibaar als zijde of polyester, waardoor de das soms ongemakkelijk valt. Daarnaast valt de ‘knoop’ weleens over de boord, waardoor je regelmatig even moet checken of hij nog recht zit. Niet handig voor dragers die er altijd piekfijn uit willen zien. Toch is zo’n houten variant op de traditionele das een goede optie voor iedereen die onkreukbaarheid wil uitstralen – in de boardroom en daarbuiten.

>>dezewilikhebben.nl, Nepali Chess, € 22,95