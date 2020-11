Tijd voor eenvoudige genoegens: mac & cheese

Wandelen is een beproefde manier om de zinnen te verzetten. Maar ook diep in een herfstig bos is het lastig om de actualiteit op afstand te houden. Het restaurant waar je normaal gesproken neer zou strijken voor een kop koffie met iets erbij is dicht. Althans: afhalen kan soms nog wel, maar binnen bij het haardvuur een halfuurtje opwarmen is er niet bij. Terwijl zo’n horecabezoekje tijdens een wandeling vaak toch wel de kers op de taart is. In ieder geval voor mensen die niet alleen hechten aan kilometers maar ook aan gezelligheid.

Maar goed: we mogen blij zijn dat een dagje naar het bos nog gewoon kan. En laten we er dan het beste van maken. Bijvoorbeeld door een gevulde thermoskan in de rugtas te stoppen. Vers is lekkerder, maar na een paar uur buiten is elke vorm van een warm drankje een eenvoudig genoegen.

Een pannenkoekenrestaurant na afloop zit er ook al niet in. Tenzij je zelf aan de bak gaat. Wat ook kan: een ovenschotel voorbereiden en die na thuiskomst afbakken. Ik maakte, om in de sfeer van de eenvoudige genoegens te blijven, een variant op de Angelsaksische klassieker mac & cheese. Gezond –in de zin van: met voldoende vezels en vitamines– is het niet direct, zo’n maal. Maar dat is met pizza, pannenkoeken en patat niet anders. In principe kan deze ovenschotel met allerlei soorten pasta worden gemaakt. Vanwege de naam ligt macaroni voor de hand.

Mac & cheese (macaroni met kaas)

(Voor 4-5 personen): 500 g pasta, bijvoorbeeld elleboogjesmacaroni, 50 g roomboter plus wat extra voor het invetten, 50 g bloem, 600 ml volle melk, 60 g geraspte parmezaanse kaas, 120 g geraspte belegen kaas, 1 laurierblaadje, 1 tl mosterd, 1 flinke snuf nootmuskaat, peper en zout. Verder: een grote bakslee of ovenschaal.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden C. Vet de bakslee of ovenschaal in. Hoe groter de oppervlakte, hoe meer korst. Die korst is een deel van de charme van dit gerecht.

Breng in een pan een ruime hoeveelheid gezouten water aan de kook. Kook de pasta daarin net niet gaar. Raadpleeg de verpakking: stort de pasta twee minuten voor de aanbevolen kooktijd in een vergiet.

Breng in een pan de melk met het laurierblaadje aan de kook. Rasp de twee soorten kaas.

Gebruik voor het maken van de kaassaus een pan met een dikke bodem. Laat de boter daarin op laag vuur smelten, voeg de bloem toe, roer alles door elkaar en laat het mengsel een paar minuten op laag vuur garen maar niet bruin worden. Voeg de melk in gedeelten toe, ondertussen met een garde goed roerend. Laat de saus op laag vuur ongeveer tien minuten pruttelen. Roer regelmatig om aanbranden te voorkomen. Haal het laurierblaadje eruit.

Roer de helft van de parmezaanse kaas en alle belegen kaas door de saus. Laat de kaas even smelten. Voeg de nootmuskaat en de mosterd toe. Proef of er nog wat peper of zout bij moet. Meng de pasta door de saus. Schep alles in de braadslee of ovenschaal. Strooi de rest van de parmezaanse kaas erover. Zet de braadslee of schaal ongeveer twintig minuten in de oven, tot de bovenkant van het gerecht bruin is.