Test: Bouwen en racen tijdens de zomervakantie

Vergeet de speelgoedauto die je met handbewegingen en keelgeluiden tot leven brengt. Met nieuwe technieken wordt speelgoed ook weer interessant voor ouderen. Vakantieplezier gegarandeerd.

Helemaal grijs van het stof is-ie, de Top Gear-rallyauto van LEGO. Zojuist testten we ’m in het wild op een rul zandpaadje, in de brandende zon – het ideale terrein voor een rallyauto. Daar voelde hij zich als een vis in het water. Toegegeven, hard ging het niet en soms had de motor net wat te weinig vermogen, maar leuk was het in elk geval wel. En stoer.

Aan het testen van de rallyauto gaan de nodige werkzaamheden vooraf. Voordat we het model in zijn natuurlijke omgeving kunnen proberen, moeten we het namelijk eerst bouwen. Dat zorgt voor de nodige voorpret – én uitdaging. De 463 steentjes tellende bouwdoos is namelijk niet te moeilijk voor jonge kinderen, maar ingewikkeld genoeg om ook de wat oudere bouwer voorlopig even zoet te houden.

Vooral de aandrijving van het model is interessant. Een speciale LEGO Technic Control+-module zorgt namelijk dat je de gebouwde auto op afstand kunt besturen. Dat klinkt veelbelovend…

Het afwerken van de rallyauto is een klus op zich. Naarmate het bouwproces vordert, moeten er steeds meer stickers worden geplakt. Die zijn stoer en geven de auto echt karakter. Tegelijkertijd verdoezelen ze dat het model zonder deze decals wel erg kaal is. Het heeft vast te maken met de grote elementen die nodig zijn om de aandrijving netjes weg te werken, maar met wat meer details en minder stickers zou de bouwdoos nog beter tot zijn recht zijn gekomen.

Als de bouwklus eenmaal is geklaard, is het tijd om de proef op de som te nemen. Die pakt goed uit: de auto rijdt als een zonnetje. Het model gaat dan wel niet hard voor een rallyauto, hij laat zich in elk geval goed besturen. Rare capriolen, zoals in de echte rallywereld, zal hij niet snel maken, maar wie snel in z’n vooruit en achteruit schakelt, kan ’m wel laten slippen. Met deze bouwdoos kunnen we deze zomer nog veel plezier beleven.

LEGO Top Gear-rallyauto € 129,99 via lego.com

Conclusie

+ Degelijke bouwdoos. Een bouwdoos zoals we die van LEGO kennen: degelijk, goed doordacht en goed voor urenlang bouw- en speelplezier.

+/- Prijzig. Je moet wel even sparen voor deze doos, waarvan je ‘maar’ één model kunt maken. Maar met die LEGO Technic Control+-module kun je wel weer heel veel andere modellen aansturen.

- App nodig. Deze bouwdoos vereist een zware app van wel 168 MB. Besturen kan niet zonder app.

Driftend door de keuken

Driften, slippen, donuts draaien: het zijn –soms onbesuisde– acties die tot de verbeelding spreken. De ervaring leert dat je er veel stuurmanskunst –en een heel groot en rustig terrein– voor nodig hebt. En ook dat je het maar beter niet kunt doen wil je geen averij –of erger– oplopen.

Gelukkig is er Dr!ft, een merk waarmee je deze zomervakantie (en daarna) zelf kunt ‘gummen’ – in de keuken, met modelauto’s.

De Dr!ft-auto’s zien er op het eerste gezicht uit als gewone modelauto’s, maar hebben aan de onderkant een draaischijf met twee wielen. Die zorgt ervoor dat je auto al slippend en glijdend door je huis racet. Besturen doe je via een speciale app.

De auto’s lenen zich ideaal voor onderlinge competitie met wat familie en vrienden. Wil je tijdens de wedstrijd nog meer vermogen inzetten, dan kun je de motor in de app tunen. Zo beleef je samen een (ont)spannende vakantie.

Net als in de echte wereld hebben ook Dr!ft-auto’s elk verschillende eigenschappen. Goedkopere modellen auto’s ogen niet zo strak en hebben andere eigenschappen dan de duurdere edities. Zo laat de geteste BMW E30 M3 zich veel beter besturen dan de Blue Blizzard. Net als in het echt geldt: oefening baart kunst. Maar daar heb je deze zomer genoeg tijd voor.

Sturmkind Dr!ft Blue Blizzard: € 149,50 BMW E30 M3: € 219,90 >>sturmkind.com/nl



Virtueel achter het stuur

Leuk, zo’n bestuurbare auto, maar uiteindelijk sta je toch maar op een afstandje aan de knoppen te draaien. Hoe zou het zijn om erín te zitten? Die vraag wordt deels beantwoord door de Real Racer van Kobotix. Deze wat uit de kluiten gewassen modelauto is voorzien van een camera die de omgeving voor je bekijkt en naar een eigen app streamt. Via de meegeleverde VR-bril kun je de beelden live bekijken – alsof je zelf achter het stuur zit.

Dat is een ervaring op zich, al zie je in de praktijk vooral tafel- en stoelpoten in ijltempo op je af komen. De app is nog niet helemaal stabiel, maar dat probleem wordt binnenkort verholpen. Je kunt dit model ook prima gebruiken zonder de bijbehorende app en VR-bril. Kun je je telefoon lekker wegleggen…

Kobotix Real Racer >>kobotix.com



Recyclebare hovercraft

Hoe kun je afval op een zinnige manier hergebruiken én ook nog eens besparen op de kosten voor je speelgoed? De Strawbees Hovercraft heeft de oplossing. Dit bouwpakket bevat namelijk alles wat je nodig hebt om een recyclebare hovercraft te bouwen.

De hovercraftkit bestaat uit een afstandsbediening, een aandrijving en de nodige sjablonen en materialen waarmee je een flinke hovercraft bouwt. Met de krachtige ventilator blaas je de luchtlaag eronder op, waarna het voertuig moeiteloos over de vloer glijdt. Omdat je –op de aandrijving na– alleen maar karton en plastic nodig hebt, kun je hem na een crash moeiteloos oplappen. Bovendien heb je geen app nodig. Daarmee is deze doos goed voor urenlang bouw- en speelplezier.

Strawbees Hovercraft $ 149 (ca. € 130) via strawbees.com