Te mooi om op te eten: worteltaart met goudsbloem

Taarten of cupcakes kun je decoreren met goudsbloemblaadjes of viooltjes. En van Oost-Indische kers door de salade had ik ook weleens gehoord. Maar eerlijk gezegd waren eetbare bloemen voor mij tot voor kort vooral theorie. Veel ervaring heb ik er niet mee. Een keer een gevulde courgettebloem in een restaurant, toen dat erg in de mode was. Maar verder? Hoe een madeliefje smaakt, of een rozenblaadje: geen idee.

De behoefte om dat eens uit te proberen was ook nooit zo groot. Misschien omdat het gepaster lijkt om naar bloemen te kijken dan om ze in je mond te stoppen? Of omdat ze haast te mooi zijn om ook nog ergens naar te smaken? Geïnspireerd door het enthousiasme van Marjolein Holtkamp ging ik in eigen tuin op onderzoek uit. Met als voorlopige conclusie dat eetbare bloemen het inderdaad meer van hun uiterlijk en geur dan van hun smaak moeten hebben. Die is namelijk nogal neutraal. Maar –ontdekking– dat is bij gebruik in de keuken eigenlijk best handig. Ik strooide wat goudsbloemblad over een salade, die daar enorm van opfleurde. Terwijl je als je ervan eet niet het idee hebt dat je bloemen op je bord hebt liggen. Aangezien de goudsbloem nog vol knoppen zit, is er alle gelegenheid om de komende maanden te experimenteren. Gele rijst maken met behulp van goudsbloemblaadjes, bijvoorbeeld. Het schijnt dat ze dat in India doen, als alternatief voor het dure saffraan.

Worteltaart met goudsbloem

Ingrediënten (voor ca. 12 stukken): voor het beslag: 175 g volkorenmeel, 300 g gemalen amandelen, 2 tl bakpoeder, 1 tl dubbelkoolzure soda, 2 tl kaneel, 1 tl koekkruiden, 120 g bruine suiker, 100 g rozijnen, 80 g gehakte walnoten, 3 eieren, 145 g plantaardige olie, 160 g ahornsiroop (of honing), 400 g geraspte wortel. Voor het glazuur: 200 g mascarpone, 2 el Griekse yoghurt, 2 el honing. Voor de garnering: verse of gedroogde goudsbloemblaadjes, een paar walnoten.

Bereiding

Begin met het glazuur. Roer de mascarpone, de yoghurt en de honing door elkaar tot een homogene massa. Laat het glazuur afgedekt in de koelkast opstijven.

Verwarm de oven voor op ongeveer 170 graden Celsius (heteluchtoven: 155 graden Celsius). Vet een springvorm met een doorsnede van 24 centimeter in met wat olie of boter. Bestuif de bodem en de randen met bloem of meel.

Doe meel, gemalen amandelen, bakpoeder, soda, kaneel en koekkruiden in een kom. Meng alles goed door elkaar met een garde. Voeg de suiker, rozijnen en walnoten toe. Roer alles weer goed door elkaar. Voeg de geraspte wortel toe.

Klop in een kommetje de eieren los. Voeg de olie en de ahornsiroop toe. Roer alles door elkaar. Giet dit in de grote kom. Schep de natte en de droge bestanddelen voorzichtig om met bijvoorbeeld een spatel tot alles goed gemengd is. Giet het beslag in de vorm. Bak de taart in ongeveer een uur gaar. Test eventueel met een houten prikkertje of het al zover is: als het er droog uitkomt is de taart gaar. Laat hem op een rooster afkoelen.

Bestrijk de bovenkant van de taart met het glazuur. Versier de taart met bloemblaadjes en stukjes walnoot.