T-Roc maakt de overstap naar SUV gemakkelijk

Door behoedzaam te schuiven vult Volkswagen met de T-Roc weer een gaatje van de grote SUV-koek. De auto zit qua formaat net onder de middenklasse. Maar qua prijs bewijst de auto beslist wel middenklasse te zijn. De vijfdeurs, die er stoer en goed afgewerkt uit ziet, concurreert in eigen huis met de Golf. Want ook Golf-rijders willen overstappen naar een SUV.

De basis van de T-Roc is bekend: het lichtgewicht MQB-platform waar het overgrote deel van alle Volkswagens op staat. In dit geval gaat het om de topversie met een 190 pk sterke 2 liter benzinemotor gekoppeld aan een 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling. Een soepel rijdende combinatie die garant staat voor uitstekende prestaties. Deze krachtige 4x4 blijkt door zijn hoge trekgewicht geschikt om een forse caravan te trekken.

De binnenruimte is duidelijk één van de pluspunten van de Volkswagen T-Roc. Zowel voorin als op de achterbank biedt de auto ruim voldoende been- en hoofdruimte. Zoals altijd zitten de twee buitenste achterpassagiers het best. En als het bij maximaal vier passagiers blijft, kan de rugleuning in het midden worden omgeklapt tot een comfortabele armleuning. In het interieur past Volkswagen veelvuldig harde kunststoffen toe, waardoor de auto het kwaliteitsgevoel geeft van een kleiner model. Qua voorzieningen echter kan de T-Roc met al het denkbare worden geleverd, inclusief een R-Line uitstraling en sportonderstel. Uiteraard neemt de aanschafprijs dan exponentieel toe.

De goed aansluitende stoelen en het prettig afgestemde onderstel sluiten aan bij de uitgebreide mogelijkheden van de T-Roc. Het is een moderne gezinswagen die zowel voor de wekelijkse boodschappen als voor een lange vakantierit inzetbaar is. De keuze van Golf-rijders om met de T-Roc de stap naar het SUV-segment te maken, lijkt logisch.

beeld Tony Vos

+ Uitstraling. De Volkswagen T-Roc ziet er stoer uit door zijn hoekige vormen en tegelijk ook gedistingeerd vanwege verfijnde details.

+ Volume. De binnenruimte en het forse bagagevolume zorgen ervoor dat de relatief compacte T-Roc de mogelijkheden biedt van een middenklasser.

+ Prijs. De aanschafprijzen van de T-Roc zijn van niveau en daarbij valt op dat de stappen naar een grotere motor of rijkere uitrusting niet overdreven groot zijn.

- Materialen. In het interieur worden veel harde kunststoffen toegepast en dat hoort niet bij het prijskaartje dat er aan de auto hangt.

beeld Tony Vos

VW T-Roc 2.0 4Motion

Energielabel F

Topsnelheid 216 km/u

Acceleratie 7,2 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 12,8 km

CO2-uitstoot 152 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1700 kg

Prijs vanaf/geteste versie 26.650/38.290 euro