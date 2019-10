Strikjespasta om het eten leuk te maken

Strikjespasta. Die moesten we eten, had kleuterdochter besloten. Dus stonden we voor het schap, op zoek naar farfalle. Ik hoopte –eigenlijk tegen beter weten in– dat er ook een volkorenvariant zou liggen.

Want als je kinderen maar matig eten, moet je proberen om dat wát erin gaat zo voedzaam mogelijk te laten zijn. En om eten zo leuk mogelijk te maken. Daarom vraag ik zo af en toe, tussen neus en lippen door: Wat willen jullie graag eten? „Patat”, klinkt het dan verdacht eenstemmig. „Nee”, zeg ik op zo’n moment, voor de zoveelste keer, „iets gewóóns om te eten.” Het valt –sorry, jongens– niet mee om er bij mijn zoons dan wat zinnigs uit te krijgen. Maar soms lukt het. „Tortilla’s!” is het dan („met alléén gesmolten kaas”). Of: „Bietjes” („doen we met appelmoes?”). Een enkele keer: „Lasagne”.

Dochter hield zich altijd aardig stil, dus nu ze „pasta” zei (later gespecificeerd tot strikjespasta) togen we naar de winkel. Met gegrilde courgette, oesterzwammen, walnoten en peterselie werd het een nazomermaaltijd. Lekker met truffelolie erdoor, maar slagroom kan ook.

Wie nooit verder komt dan champignons klinkt het misschien exotisch in de oren. Maar oesterzwammen zijn heus heerlijk, zeker als je ze met wat roomboter een beetje knapperig bakt. Ik zei het ook tegen mijn kinderen. Het hielp niet. Ze smulden van hun strikjespasta.

Oesterzwammen. beeld iStock

Herfstpasta met oesterzwammen

Ingrediënten (voor 4 personen): 350 g pasta, 2 courgettes, 300 g oesterzwammen, bosje peterselie, 50 g gepelde walnoten, scheut truffelolie of slagroom, Parmezaanse kaas voor erover, zout, peper, olie.

Bereiding

Deze stap kan al vooraf. Was de courgettes en snijd ze verticaal in lange, dunne plakken. Smeer de repen aan beide zijden in met olie. Verhit intussen de grillpan op hoog vuur en bak de courgetterepen (in delen, steeds één laag) gaar in.

Geen grillpan? Spreid ze dan uit over een grote bakplaat en bak ze ongeveer 20 minuten op 180 graden in de oven. Snijd de repen in kleinere stukjes, maar hou een paar repen over om te garneren.

Zet een ruime pan met water op. Voeg zodra het kookt de pasta toe. Kook een minuut of 8, volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Rooster (als je er de tijd voor wilt nemen) de walnoten in een hete, droge koekenpan, zodat ze lekker knapperig zijn. Haal ze uit de pan en bewaar ze. Hak de peterselie fijn. Maak de oesterzwammen schoon met een borsteltje of vochtig doekje. Snijd of scheur ze in repen.

Pasta met gegrilde courgette, oesterzwammen en walnoten. beeld RD

Verhit een scheut olie (evt. met een klont boter voor de smaak) in een koekenpan (dezelfde als die van de walnoten). Bak de oesterzwammen op hoog vuur. Doe dit eventueel in delen, zodat ze de kans krijgen knapperig te worden. Bij gebruik van slagroom in plaats van truffelolie: blus af met ongeveer 100 tot 150 milliliter slagroom

Giet intussen de pasta af. Meng de pasta met de courgettestukjes, de oesterzwammen en de peterselie. Breng op smaak met zwarte peper en eventueel zout. Voeg op dit moment naar smaak de truffelolie toe.

Leg er de achtergehouden courgetterepen op, bestrooi met walnoten en schaaf er flink wat Parmezaanse kaas over.