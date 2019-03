Stoere sportwagen met een bijsmaak

Sinds het laatste octrooi van LEGO in 1989 verviel, schoten de fabrikanten met een soortgelijk product als paddenstoelen uit de grond. Slim, zou je zeggen. Het Chinese Lepin gaat echter veel te ver in het namaken van legoproducten.

Op tafel staat een stoere oranje Porsche 911 GT3 RS. Wie niet beter weet zou denken dat de sportwagen van ruim een halve meter lang en zo’n 30 centimeter breed afkomstig is van LEGO. Mis: dit model is van het Chinese merk Lepin, ook al is het nauwelijks van het grote voorbeeld te onderscheiden. Toch kost het maar een kwart van de legobouwdoos. Hebben! Of toch niet?

Een zoektocht op AliExpress.com levert een ontluisterend beeld op. Lepin kopieert alle bouwdozen van zijn Deense voorbeeld en verkoopt ze vervolgens voor een fractie van de prijs. De Porsche kost maar zo’n 85 euro in plaats van de 330 euro die je voor de originele legodoos neertelt. Dat kan niet waar zijn! Een vergelijkend warenonderzoek is hier wel op zijn plaats.

Namaak

Vanuit een Spaans magazijn wordt een doosje opgestuurd. Zonder afzender, blijkt als het binnenkomt. Dat heeft een reden: zo kan de douane de inhoud niet achterhalen en hoeven ontvangers geen importheffingen te betalen. In de doos zitten tientallen gesealde zakjes en een handleiding.

Het is al snel duidelijk: hier is sprake van ordinaire namaak. De bouwtekeningen zijn een-op-een gekopieerd uit de bouwinstructies van LEGO. Doordat sommige afbeeldingen zijn vergroot of verkleind, klopt de maatvoering niet helemaal, maar verder is alles exact hetzelfde. Toch past alles net iets minder goed dan bij een legobouwdoos. Tegen het einde van het bouwproces blijken er zelfs wat onderdelen te ontbreken, waardoor er een zaag en veil nodig zijn om de auto te kunnen afbouwen.

Het bouwplezier is er niet minder om, maar toch levert deze doos een nare bijsmaak op. In oktober veroordeelde een Chinese rechter Lepin tot een boete van omgerekend 580.000 euro vanwege auteursrechtenschendingen. De dozen mogen niet meer worden verkocht. Lepin wint het dus niet van LEGO: niet qua kwaliteit, maar zeker niet qua moraal.

Conclusie

Een bouwdoos met 2700 steentjes voor 85 euro: dat is spotgoedkoop. Voor dat bedrag heb je een doos met steentjes die af en toe net niet helemaal passen en een auto die alleen met wat creativiteit kan worden afgebouwd.

Erger is dat het hele idee is gestolen van een merk dat waarschijnlijk veel geld moest betalen om de Porsche te mogen ontwikkelen.

Een Engels, Russisch of Chinees vliegdekschip

Sluban was er als de kippen bij toen LEGO het alleenrecht op bouwsteentjes verloor. De kwaliteit van de bouwsteentjes was in eerste instantie matig, maar verbeterde flink. Voor liefhebbers van moeilijkere bouwdozen is er het thema ”Aircraft Carrier Battle Group”, met vliegdekschepen, een torpedobootjager en kernonderzeeër. Het kleinste Sluban-vliegdekschip kost 69,99 euro. De 1058 steentjes garanderen urenlang bouwplezier.

Wat opvalt is dat de steentjes goed passen. Wel hebben ze regelmatig ‘littekens’ van het spuitgietproces, waardoor ze niet altijd even mooi zijn. Doordat voor één instructie soms tientallen steentjes nodig zijn, raak je het overzicht weleens kwijt. Het perspectief van de bouwtekeningen is bovendien niet optimaal. Toch doet dit geen afbreuk aan het bouwplezier.

De vliegtuigjes en helikopters zijn op zich leuk, maar passen qua uitstraling niet goed bij deze bouwdoos. Leuk detail: gebruikers kunnen kiezen uit een Brits, een Russisch of een Chinees vliegdekschip.

Model: M38-B0399

Prijs: 69,99 euro

Aantal stukjes: 1058

>>slubanshop.nl



Een Arc de Triomphe die klasse uitstraalt

Wereldarchitectuur is een jong thema in de bouwsteentjeswereld. Het Chinese Wange introduceerde een Arc de Triomphe-bouwdoos: 1400 stukjes, waarvan zeker 85 procent beige is. Dit is duidelijk een doos voor gevorderden.

De steentjes van de triomfboog passen heel goed en zijn ook stevig. De bouwinstructies zijn duidelijk, maar doordat veel stenen worden gestapeld, ontbreekt soms de stevigheid. Het eindresultaat: een sterk versimpelde versie van het Parijse voorbeeld, die toch klasse uitstraalt!

Model: Wange 8021

Prijs: ca. 35 euro

Aantal stukjes: 1401

>>aliexpress.com