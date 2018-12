Stoere kandelaar van koperen buis

De kortste dag hebben we weer achter de rug; vanaf vandaag lengen de dagen, tot aan de midzomer. Desondanks kan het in de ochtend nog lang duren voor de lampen uit kunnen en ook ’s middags heb je al vroeg kunstverlichting nodig. Op de lange avonden zijn kaarsen een prettige sfeermaker. Een kandelaar is dan onmisbaar.

De dagen voor Kerst kun je supermarkt, groenteman en slager beter mijden, als je niet in de mensenmassa opgenomen wilt worden. In de bouwmarkt, die natuurlijk ook gewoon open is, zal het ongetwijfeld heel wat rustiger zijn. Dus wil je voor bij het kerstdiner nog een kandelaar, haal dan een koperen buis en wat soldeerkoppelingen in huis en ga aan de slag. Lekker neuzen tussen de leidingen en koppelstukken –die knietjes blijken te heten– in plaats van je te verdiepen in rollade of kalkoen.

Voorkom dat de buizen vollopen met kaarsvet, laat de kaarsen dus niet helemaal opbranden.

Kandelaar

Benodigdheden: buis roodkoper lengte 1 meter en een diameter van 22mm, 3 soldeerkoppelingen T-stuk 3x22mm, 4 soldeerkoppelingen knie 2x 22mm, 1x soldeerkoppeling bocht 2x 22mm, ijzerzaag, schuurpapier, alleslijm, vijf dinerkaarsen.

Aan de slag

Zaag de koperen buis met een ijzerzaag in vier stukken van 10 cm, 2 van 5 cm en 1 van 12 cm.

Schuur de braam op de zaagranden weg zodat de buis makkelijk in de koppelstukken schuift.

Controleer of alle buizen in de koppelstukken passen –schuur zo nodig nog wat bij– en zet de kandelaar in elkaar.

Smeer alleslijm, die ook geschikt is voor metaal, in de koppelstukken en schuif de buis erin. Doe geen lijm op de buis want dat druipt er bij het in elkaar schuiven weer uit en dat is lelijk.

Lijm eerst de horizontale delen aan elkaar en laat die zeker 24 uur drogen. Zet daarna ook de verticale delen in elkaar. Let op dat een koppelstuk waar een kaars in komt recht blijft.