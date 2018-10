Stille tijd in de drukte

„Stille tijd is geen verplicht nummer op je to-dolijst. Het hoeft ook geen half uur te duren”, vindt opvoedblogger Elise Pater. Ze ontdekte in de praktijk dat stille tijd voor ouders vaak helemaal niet stil is en ontwikkelde er daarom een methode voor, speciaal voor jonge moeders.

Hoe maak je tijd vrij voor God in een druk bestaan? Wie geen kleine kinderen heeft, kan ’s ochtends meestal de wekker wel wat vroeger zetten. Maar met de komst van een baby kan er zomaar heel weinig van zo’n routine overblijven. Overdag een goed moment vinden is ook niet makkelijk: als je een peuter een paar minuten uit het oog verliest en het stil blijft, gebeurt er ongetwijfeld iets waar je niet op zit te wachten. En als na het avondritueel het speelgoed opgeruimd is en de kamer gestofzuigd, is het eindelijk tijd om een belangrijke mail te versturen of is er misschien wel een puber die ergens je aandacht voor vraagt.

Te moe

Elise Pater (30) uit Ede is moeder van vier kinderen. Haar jongste dochter is net een maand oud en daarnaast heeft ze een peuter en twee kinderen in de basisschoolleeftijd. Op elkedagnieuw.nl schrijft ze blogs over onder meer Bijbels opvoeden. „Toen ik moeder werd, merkte ik hoe lastig het was om dagelijks stille tijd te blijven houden”, vertelt ze. „De kinderen waren ’s morgens vroeg wakker, we hadden vaak gebroken nachten en ’s avonds was ik te moe. Ik vond het heel lastig om tijd en motivatie te vinden voor mijn dagelijkse stille tijd, terwijl ik het tegelijkertijd ook miste.”

Inmiddels heeft ze ontdekt, door gesprekken met andere moeders, maar ook door het lezen van boeken van verschillende predikanten over stille tijd, hoe ze er wel op een goede manier vorm aan kan geven. „Het begint ermee dat je je situatie als moeder accepteert: je hebt nu eenmaal minder tijd voor stille tijd dan voordat je moeder was”, legt ze uit. „Je moederschap is een belangrijke taak die je van God zelf gekregen hebt. Ik zie het zo: onze kinderen leiden ons niet af van onze roeping, maar ze zíjn onze roeping. Daarom hoef je niet gefrustreerd te raken als je ondanks je zorgvuldige planning door een kind wordt onderbroken.”

Videocursus

Tegen deze achtergrond schreef ze recent het e-book ”Moeskruid. Stille tijdgids voor jonge moeders”. „Stille tijd is iets wat bijzonder nodig is voor jezelf én voor het moederschap. Want hoe kunnen we onze kinderen voor God opvoeden als we zijn Woord niet lezen en niet met Hem spreken in het persoonlijk gebed?”

In de methode komt ze bijvoorbeeld met praktische ideeën om een geschikt moment op de dag te vinden om stille tijd te houden. „Dat kan een heel ander moment zijn dan je aanvankelijk zou bedenken.” De methode voorziet in een behoefte: in korte tijd schreven honderden vrouwen zich in voor de bijbehorende videocursus. „Stilte en eenzaamheid zijn geen voorwaarden om tot God te gaan”, benadrukt Pater. Zelf leest ze graag ’s morgens vroeg uit de Bijbel, voor de kinderen wakker worden. Maar sinds de komst van dochter Fébe, in september, heeft ze in dat uurtje haar slaap hard nodig. „Slapen is óók een heilige bezigheid, als dat mij helpt om overdag voor ons gezin te zorgen. Maar voor ik het weet schiet stille tijd er ook bij mij bij in.” Nuchter: „Maar stille tijd is geen verplicht nummer op je to-dolijst, en het hoeft ook niet een half uur aaneengesloten te gebeuren. Bij elke voeding moet ik bijvoorbeeld toch even stilzitten en dan kan ik bijvoorbeeld een bijbeltekst overdenken of bidden, in plaats van eindeloos appen of Facebookberichten lezen.”

Afhankelijk

Pater bouwde haar methode voor stille tijd op aan de hand van de letters van het woord moeskruid. De m staat bijvoorbeeld voor het moederschap, de k voor een kort gebed en de d voor documenteren. Ze koos het woord moeskruid ook vanwege de vergelijking met het werken in de moestuin: „Als je tomaten uit eigen tuin wilt eten, moet je ze zaaien. Je leest erover en gaat aan het werk. Je zorgt voor goede, vochtige aarde en gaat zaaien, uitdunnen, ompotten, afharden, opbinden, dieven en dagelijks water geven. Als je dat niet doet, kun je lang wachten, maar dan wordt het niets met die tomaten.”

Tegelijkertijd biedt haar methode geen succesgarantie, zoals een boek over moestuinieren dat ook niet kan. „We zijn ondanks al onze eigen inspanningen afhankelijk van Gods zorg en zegen. In de tuin en in onze stille tijd.”

Liefhebben in plaats van opruimen

Ook stiltetrainer Mirjam van der Vegt, moeder van twee kinderen van 9 en 12 jaar oud, schreef een boek over stilte zoeken als ouder. In haar boek ”Lucht in je gezin” (uitg. Boekencentrum, 2018) gaat ze in op de vraag hoe je „tot rust kunt komen in het tumult van je gezin.”

Van der Vegt: „De vraag hoe ik Jezus kan ontmoeten en stilte vinden in de drukte van het gezin heeft me altijd al geïntrigeerd. Veel jonge ouders zijn heel moe, merk ik om me heen. Herkenbaar. Als jonge moeder ben ik zelf ook burn-out geraakt. Het is heel heilzaam om stiltemomenten in te voeren in het gezin. Hoe jonger je kinderen zijn als je daarmee begint, hoe beter. Daarbij is het ook belangrijk om chaos te kunnen accepteren en niet rond te blijven rennen. De stille tijd van een moeder met jonge kinderen kan heel eenvoudig zijn: liefhebben en meespelen in plaats van opruimen.”

Gaandeweg ontdekte Van der Vegt dat ze kinderen niet alleen dingen hoeft te leren, maar dat ze ook van hen kan leren. „Door het opvoeden van kinderen ontdekte ik hoe groot Gods geduld en liefde voor Zijn kinderen is. Dat Hij de tijd voor ons neemt. Kinderen dragen ook een belofte en een zegen in zich mee. Want dit is Gods belofte: wie een kind ontvangt, ontvangt Mij. Jezus nam de kinderen op schoot, ze mochten het programma van Zijn leerlingen in de war schoppen. Daardoor heb je een overvloed aan tijd met Jezus als je kinderen hebt. Als je er een uur echt voor ze bent, heb je een uur met Jezus doorgebracht.”

In haar boek schrijft Van der Vegt onder meer over ontspannen. Ze wijst op het belang van teruggaan naar de basis, het zíjn, in plaats van het gevoel te hebben pas mee te tellen als je iets doet, als je presteert. „Vaak voelen mensen zich schuldig als ze geen tijd hebben om met God bezig te zijn. Dan is bewustwording belangrijk: ik zit hier bij mijn kind en Jezus is erbij. Hij is op dit moment wél met mij bezig en houdt mijn hand vast.”

Haar boek is een doeboek, met opdrachten voor het hele gezin, ook van tekentherapeut Marie-Jeanne Wijnbeek. Als voorbeeld noemt Van der Vegt het droedelen, met het hele gezin samen op hetzelfde papier. „Dat is ook een vorm van tot rust komen, terwijl je tegelijkertijd bepaalde patronen ontdekt. Zo kon mijn dochter het heel langzaam en voorzichtig doen, terwijl mijn man veel sneller wilde gaan.” Het is belangrijk om ook zulke dingen te ontdekken, geeft ze aan. „God heeft de wereld gemaakt om ervan te genieten. Wanneer je nieuwe dingen ontdekt, begrijp je steeds beter dat er nog meer te ontdekken valt. Het is bijvoorbeeld ook heerlijk om met elkaar het bos in te gaan en daar tot rust te komen, terwijl je al je zintuigen gebruikt.”