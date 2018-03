Stel je voor: alles nieuw

Wat is nou H., zeggen de mensen. Het is niks. Een plek van niks, een dorp waar niemand vrijwillig gaat wonen, je kunt er waarschijnlijk niet eens pinnen.

Het dorpje H. ligt over de IJssel, het lijkt er al Achterhoeks, op weg erheen zie je weitjes en bosschages, huizen en tuinen. (Túinen om die huizen! Met hekken die wijd openstaan.) en droomboerderijen. In H. lijkt iedereen z’n woondroom lekker aan het waarmaken te zijn, en de rest maakt er niet zo gek veel meer uit. Er grazen wat paarden en er springen geiten rond en het werk gebeurt grotendeels elders.

In H. gaan ze bouwen, binnenkort. Het was een twintigjarenplan, maar nu gaat het écht beginnen: er verrijst een wijkje aan de rand van het dorp waarvan in de eerste fase 21 huizen worden gebouwd. Fase 2 volgt. Je kunt er bijvoorbeeld C36 kopen, een startershoekwoning op een perceel van 179 m2. Dat huis komt tegenover de sociale huurwoningen, en dat worden nul-op-de-meterwoningen. De huurders mogen als eersten gaan voelen hoe zo’n huis van de toekomst voelt, en of het niet te benauwd blijkt binnen door al die driedubbele isolatie.

De prijzen vallen mee, vergeleken met de nieuwbouw in de dorpen A., U., en K. Logisch, A., U. en K liggen centraler, het bruist er meer. Maar vind er maar eens een plek waar je vanaf de tuin zo het bos inloopt. Die plekken zijn er wel, maar om er te kunnen gaan wonen moet je eerst arts of advocaat worden. Of doen alsof je een tweeverdiener bent.

Bij nieuwbouw heb je een warme vloer, een nieuwe badkamer en veilige sloten op de buitendeuren. Een huis uit 2018 zal bijna energieneutraal zijn. Label A met wie weet nog wat plusjes krijgt het. Standaard wordt er alvast één zonnepaneel op het dak gelegd. Een gasaansluiting komt er trouwens ook nog in H., wonderlijk genoeg.

De bank is zo blij met nieuwbouw dat je 100 procent van het geld voor een keuken of vloer mag lenen. Een keuken van 10.000 euro geldt als een waardevermeerdering van het huis met 10.000. Bij bestaande bouw, zoals bij dat lieve Bergje (zie Ja hoor. Verliefd) is dat anders; dan betekent een investering van 10.000 opeens dat de marktwaarde slechts 7500 euro hoger ligt.

Ja, maar hou jezelf niet voor de gek, zou mijn vader zeggen. Lenen is lenen. Eerst sparen is beter.

Het Bergje heeft „een ziel”, zoals sommigen het verwoorden als je over oudere huizen met karakter praat. Er staan bomen omheen; het huis heeft zich allang „gezet”, zoals dat heet. Het hoeft zich niet meer krakend en scheurend te wortelen, zoals nieuwbouw de eerste pakweg 5 jaar nog wel doet.

Iets anders wat opvalt is dat nieuwe huizen ruim zijn, maar de percelen eromheen relatief klein. In de jaren 60 werd er zeker nog niet zo angstig omgegaan met een stukje grond.

Om te zien of er een compromis bestond tussen het idyllische Bergje met z’n landgoedtuin en het kale, kaarsrechte stukje grond bij de nieuwbouw in H., ging ik kijken naar een huis uit 1995 in K. Het perceel is 114 m2, wat piepklein is, maar aan het eind van de straat liggen weilanden en daarvandaan loop je het bos in. Het regende pijpenstelen die dag, en ik wachtte voor het huis in de auto op de makelaar. Er kwam een andere auto aan, die parkeerde vlak voor mij, haast tot aan de voorbumper. Een meneer stapte uit, hij keek niet naar mij maar wel dreigend naar mijn kleine koekblikje dat blijkbaar te veel ruimte innam, even dacht ik dat hij de auto handmatig naar achter zou schuiven, maar dat deed hij niet, hij liep naar het huis aan de overkant.

Zo’n wijkje, met te weinig parkeerruimte en te veel mensen dicht op elkaar, wordt het dus niét. Het huis zelf was trouwens mooi, maar helaas, het stond op de verkeerde plek. Sommige dingen weet je direct. Andere zaken, zoals zo’n appels-en-perenkeus rond Het Bergje of Nieuwbouw, zijn moeilijker helder te krijgen.

Binnenkort meer.

Plussen & minnen Het is best even rekenen om de financiële kant rond een nieuw huis op een rij te krijgen. De aankoopprijs is belangrijk; het te verwachten onderhoud voor de komende jaren ook. Een nieuwbouwhuis koop je vrij op naam, maar voordat je je rijk rekent: wellicht moet je vóór de oplevering tijdelijke woonruimte huren.

Behalve deze objectieve zaken zijn er de subjectieve overwegingen, waar alleen hoogstpersoonlijke plussen en minnen aan kunnen worden toegekend. Zoals: hoe ver wil je maximaal bij de kerk vandaan wonen? En bij het werk? Hoe belangrijk vind je de buurt? Blijf je dicht bij je oude huis, of strijk je ergens anders neer? In dat laatste geval: bij nieuwbouw bouw je gemakkelijk contact op met buren, er zijn kopersmiddagen waarop je kennismaakt; er komt overleg over schuttingen. In een bestaande wijk kan het lastiger zijn om erin te komen.

serie Verhuizen

Verhuizen! Leuk hoor. Maar wat een gedoe ook. Waarom zou je ergens anders willen wonen, en wat komt erbij kijken? Deel 7: nieuwbouw.