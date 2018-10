Spelen met taal

Russisch, Chinees en Koreaans: het zijn niet de gemakkelijkste talen om te leren. Toch worden ze steeds belangrijker nu de landen waar deze talen worden gesproken aan financiële en militaire invloed winnen. Wie geen talenknobbel heeft, kan spelenderwijs zijn woordenschat aanvullen.

Een vreemde taal leren is ingewikkeld. Je moet immers niet alleen wat woordjes leren, maar ook de grammatica onder de knie krijgen. Bij een ander alfabet wordt het nog lastiger: cursisten moeten dan ook alle letters opnieuw aanleren. Als deze hobbels zijn genomen, ken je de taal bovendien alleen nog maar op papier. Terwijl een goede taalbeheersing staat of valt met een goede uitspraak.

Daar komt nog bij dat je een taal pas écht begrijpt als je ook kennismaakt met de bijbehorende cultuur. Een taal kennen en een taal begrijpen zijn dus twee heel verschillende zaken. Dat verklaart misschien waarom veel mensen talen maar stoffig en oninteressant vinden. Een studie als bedrijfseconomie of geneeskunde lijkt vaak een veel concreter rendement te bieden.

Toch kan beheersing van een tweede taal heel waardevol zijn. In veel vacatures wordt kennis van bijvoorbeeld Frans, Duits of Engels immers als voorwaarde gesteld.

Om basisschoolleerlingen een goede start te geven, wordt er al op jonge leeftijd begonnen met het aanleren van Engels. Kinderen die meer in hun mars hebben, kunnen zich daarnaast ook verdiepen in andere talen. Diverse basisscholen in Nederland bieden kinderen in plusklassen de mogelijkheid om Spaans te leren. Als dat nog te weinig is, kunnen kinderen via een weekendschool of taaltraining een vreemde taal leren.

Spelend leren

En er zijn meer manieren. Taalspellen bijvoorbeeld maken het leren leuk en zorgen dat de nieuwe woordenschat beter beklijft. Wanneer je de drempel voor het aanleren van een nieuwe taal verlaagt, kunnen kinderen al op heel jonge leeftijd aan een tweede of zelfs derde taal werken. Want jong geleerd is oud gedaan.

Taalspellen zijn in tal van talencombinaties verkrijgbaar. Toch werken ze vaak vanuit het Engels. Dat betekent dat spelers eerst Engels moeten kennen. Als die basiskennis nog een brug te ver is, moeten leergierige spelers genoegen nemen met een van de weinige varianten die het Nederlands als uitgangspunt nemen, zoals het Taalkwartet. Die spellen zijn echter vaak juist gericht op mensen die het Nederlands willen leren. Overigens is het zo dat de drempel van veel buitenlandse taalspellen laag is, dus ook mensen met een beperkte Engelse woordenschat kunnen een taal aan tafel leren.

Vakantietalen

Veel taalspellen die worden uitgebracht, lijken op andere spellen, zoals een kwartet- of kaartspel, domino of memory. Daardoor hoeven spelers zich alleen te concentreren op de inhoud en niet op de spelregels. Dat maakt het gemakkelijk om te beginnen, maar heeft als keerzijde dat de spellen soms niet uitdagend genoeg zijn of vooral voor de gezelligheid worden gepakt. Wat weer niet motiveert om een taal écht onder de knie te krijgen.

Vaak zijn de taalspellen niet in een gewone winkel te koop: door de beperkte afname is het voor winkeliers niet interessant om ze in hun assortiment op te nemen. Een zoektocht op internet laat zien dat ook lang niet elke talencombinatie is vertegenwoordigd: ‘vakantietalen’ zoals Engels, Frans, Spaans en Italiaans doen het goed. Wie spelenderwijs Hebreeuws wil leren, kan ook nog wel wat vinden. En wie het echt ver weg wil zoeken, kan spelenderwijs Chinees, Japans of Koreaans leren. De achtergrond achter spellen in deze taal is vaak wat minder recreatief en meer economisch: de vraag naar talen van landen met een opkomende economie, zoals Chinees, neemt toe. Bovendien vinden veel mensen het interessant om een mondje Chinees te kunnen spreken én om de voor het oog onbegrijpelijke karakters te leren kennen.

Mondjevol

Reacties en verkoopcijfers op internet laten zien dat de spellen gretig aftrek vinden. Toch leren spelers vaak niet meer dan een mondjevol buitenlandse woorden. Daarnaast stellen uitgevers de belangrijkste en meest gebruikte woorden centraal, maar daarmee leren mensen uiteindelijk alleen een woordenschat aan. Wie de grammatica en de zinsconstructies wil leren begrijpen, moet toch zijn toevlucht nemen tot een boek of cursus.

Vaak blijft ook een ander heel belangrijk aspect –de uitspraak– onderbelicht. Juist in talen waarin klanken een belangrijke rol spelen, kan dat problemen meebrengen. Want iets wat je eenmaal hebt aangeleerd, leer je niet zo gemakkelijk meer af.

Ten slotte is ook de woordenschat maar beperkt. Veel spellen kennen geen uitbreidingsvarianten, waardoor gebruikers het moeten doen met de woorden die standaard in het doosje zitten. Wie meer wil leren, moet een andere oplossing zoeken.

Leren via de telefoon

De smartphone biedt veel mogelijkheden om een taal aan te leren. Daarom ontwikkelen taleninstituten en slimme ondernemers apps waarmee gebruikers spelenderwijs een taal kunnen leren. Het voordeel van een app is dat je eindeloos nieuwe functies kunt toevoegen. Ook kunnen gebruikers naar een voorbeelduitspraak luisteren en leren hoe ze de geleerde woorden moeten uitspreken. Wanneer er een competitie-element is toegevoegd, worden gebruikers gestimuleerd om continu te blijven oefenen.

Een van de bekendste apps om Engels te leren, Duolingo, werd in de Google Play Store al 6,5 miljoen keer gedownload. Andere apps bieden meer talen aan, maar zijn minder populair. De app Memrise, die onder meer Italiaans en Chinees aanbiedt, werd bijvoorbeeld ‘maar’ 1,2 miljoen keer gedownload.

Chineasy

Het Chinees is voor veel westerlingen een onbegrijpelijke taal. De tekens of karakters vertonen geen enkele overeenkomst met onze letters en zijn lastig uit elkaar te houden. Misschien wel het bekendste is het Chinese teken voor ”ingang” dat op veel deuren van Chinese restaurants is te vinden. Met een beetje fantasie zie je er zelfs een figuurtje in dat een deur opent.

Diezelfde fantasie gebruiken de makers van Chineasy. Dit spel bestaat uit kleurrijke plaatjes van een karakter waar een tekening omheen is gemaakt. In het Chinese woord ”vuur” kun je met wat fantasie een vlam zien en het Chinese woord ”bos” lijkt sprekend op twee bomen. De verschillende spelvarianten, zoals bingo, memory en een zoekwedstrijd, garanderen urenlang speelplezier en zorgen ervoor dat kinderen en volwassenen gemotiveerd blijven. Chinees lijkt er in elk geval een stuk eenvoudiger door.

Smart Canary

Smart Canary is van een heel ander kaliber dan bijvoorbeeld Chineasy. Het spel is verkrijgbaar in verschillende talen, zoals Spaans en Frans, en bestaat uit kaarten met daarop woorden. Elke kaart heeft bovendien een nummer en een kleur, waardoor verschillende spelvarianten kunnen worden gespeeld. Gebruikers van de startvariant leren zo 100 verschillende woorden en tellen tot 100. Door kaarten te combineren, kunnen ze volgens de makers meer dan 9000 unieke zinnen maken. De Chinese versie zit net iets anders in elkaar: op de kaartjes staat een vraag die gebruikers in het Chinees moeten stellen. De kaartjes tonen zowel de traditionele als vereenvoudigde tekens én de uitspraak. Wie Chinees wil leren, heeft echter wel wat basiskennis nodig. Daarvoor is dan weer een speciale Chinese variant van het originele spel verkrijgbaar.

It’s Lingo

De spelkaarten van It’s Lingo zijn oorspronkelijk bedacht door een Australiër. Dat verklaart waarom spelers Kiwi, Australische slang (straattaal) en Maori kunnen leren. Wie daar geen interesse voor heeft, kan kiezen voor een variant in het Duits, Indonesisch of een van de andere twaalf versies. Dit spel is gebaseerd op een traditioneel kaartspel, maar bevat steeds een Engelse zin, gevolgd door een zin in de te leren taal met daaronder de uitspraak. Gebruikers kunnen een serie kaarten verzamelen en daarmee de basisbeginselen van een taal leren. It’s Lingo leert daarmee een beperkte woordenschat aan en is vooral handig om basiszinnen en -uitspraken te leren. Een opstapje dus voor iedereen die een taal wil leren of niet meer dan wat standaardzinnen nodig heeft om zich uit te kunnen drukken.