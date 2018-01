Slim wijn schenken

Hoe goed je ook je best doet met inschenken, een wijnfles heeft nogal eens de neiging een spoor van druppels achter te laten op het tafelkleed. Waarom is het toch zo moeilijk om netjes een glas te vullen?

1 Al dat geknoei is prima wetenschappelijk te verklaren. Vloeistof en fles trekken elkaar aan. Kijk maar eens goed naar een glas water. De vloeistofspiegel is niet helemaal vlak, maar kruipt aan de rand wat omhoog. Zo plakt ook wijn een beetje aan de fles en stroomt aan de buitenkant van de fles gemakkelijk omlaag. Het verschijnsel staat bekend als het coand─â-effect, vernoemd naar de uitvinder van het straalvliegtuig. Hij zag tot zijn schrik dat de vlammen die de straalmotoren verlieten niet recht naar achteren gaan, maar aan de romp blijven plakken. Vloeistof heeft eveneens de neiging om een oppervlak te volgen.

2 Natuurkundigen weten precies hoe het zit, maar daarmee is er nog geen oplossing. Met flink doorschenken kun je de natuurkrachten overwinnen, maar stijgt de kans dat het alsnog een bende wordt. Er zijn wel wat hulpmiddelen op de markt, zoals de Dropstop en de Wine Server: een soort schenktuitje dat op de flessenhals past en het schenken vereenvoudigt. Dat werkt meestal goed, maar maakt het inschenken wel omslachtiger.

3 Natuurkundige Daniel Perlman van Brandeis University in Boston pakt het probleem bij de wortel aan. Een 2 millimeter dikke groef net onder de rand van de fles blijkt afdoende. Op de plaats van de onderbreking laat de stroom los en valt in het glas. Voordat Perlman tot deze oplossing kwam, bestudeerde hij drie jaar lang traag afgespeelde video-opnamen van het proces. Ook al is zijn oplossing buitengewoon doeltreffend, het is maar de vraag of de glasindustrie hem zomaar zal overnemen. Wijnflessen zien er al 200 jaar hetzelfde uit.