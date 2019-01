Slim, slimmer, slimst: dakraam ‘leest’ online het weerbericht

In huis rukken de slimme apparaten op, bediend met behulp van smart speakers zoals Amazon Echo en Google Home. Steeds slimmer wordt ook de kunstmatige intelligentie die voorwerpen op foto’s herkent. Worden wij er wijzer van?

Google Lens herkent objecten op je foto’s

Een fotografisch geheugen is handig. Google beschikt erover in de vorm van Google Lens, een functie die via de camera van de telefoon objecten kan herkennen. Maak een foto van een vlinder, laat de kunstmatige intelligentie van Google Lens erop los en de app vertelt je in luttele seconden dat het gaat om de Speyeria cybele. Klik door voor meer informatie op Wikipedia. Verder weet Google Lens moeiteloos een Griekse salade te onderscheiden, met daarin feta en tomaat. Een appeltaart wordt ook herkend. Pruimentaart verwart de app nu nog met pizza of quiche, maar dat zal niet lang meer duren.

Schapen, een VW Kever, het stadhuis van Goes, een rode Fiat: Google Lens herkent ze feilloos. Bij een foto van uitkijktoren De Koepel in Lunteren faalt het orakel echter. „Dit is nog niet helemaal duidelijk”, pruttelt het kunstmatige brein.

Google Lens, te vinden in de app Google Foto’s, is beschikbaar voor Android en iOS.

Rolgordijn bedienen met de smartphone

Het blijft niet bij de slimme thermostaat, verlichting of rookmelder. Nog even en de complete inboedel is met een afstandsbediening, de telefoon of via spraak te bedienen.

Voor wie er iets in ziet, levert een zogeheten smart home veel gemak op. Het is uiteraard ook een optie om de nieuwe slimmigheden buiten de deur te houden. Uit het oogpunt van privacy kon dat wel eens wijs zijn.

Hoe dan ook: voor de liefhebber liggen vanaf februari bij IKEA slimme rolgordijnen in de schappen. Kadrilj en Fyrtur zijn te bedienen met de smartphone, door spraakcommando’s of met een bijgeleverde afstandsbediening. Geen gemartel meer met het kettingmechanisme, maar wel op tijd de batterijen van het gordijn vervangen.

Dakraam belooft gemoedsrust

Ook bij dakramenfabrikant Velux schrijdt de techniek voort. Slimme rolgordijnen, rolluiken en dakramen beloven de gebruiker „gemoedsrust” en „meer tijd in uw leven”, een leven dat bovendien stukken gemakkelijker zou worden. Dakramen die automatisch dicht gaan als het regent, rolluiken die openen en sluiten op basis van de lokale weersvoorspelling, algoritmes die bij het krieken van de dag langzaam de gordijnen openschuiven: wat wil een mens nog meer.

Behalve comfortabeler wordt het leven ook gezonder met de slimme producten van Velux, als we de fabrikant mogen geloven. Tijdens het koken worden CO2-waarden automatisch verlaagd dankzij een dosis frisse buitenlucht. Ook als het in huis te vochtig wordt, signaleren sensoren dat en komen de ramen op wonderbaarlijke wijze in beweging. Sesam open u!