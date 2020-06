Slim kledingstuk kan nog slimmer: rompertje

Baby’s dragen een rompertje. Dreumesen en peuters ook, zo lang ze niet zindelijk zijn. Dat is zo vanzelfsprekend dat je bijna zou vergeten hoe handig die dingen zijn. Maar het kan nog slimmer.

Kruippakje

De eerste rompertjes kwamen begin jaren tachtig op de markt en daarmee is een rompertje een relatief modern kledingstuk. Veel volwassenen van nu hebben er nooit een gedragen. Grappig woord is dat: rompertje. Dat heeft vast te maken met het feit dat het kledingstuk zo netjes om de romp sluit. Mis, het woord romper komt uit het Engels en heeft daar de betekenis van kruippakje. Het woord is afgeleid van het werkwoord ”to romp”, wat stoeien of ravotten betekent. Vergeleken met een hemdje en broekje als ondergoed heeft een romper voor baby’s flink wat voordelen. Buik en rug zijn altijd bedekt en dat voorkomt onnodig warmteverlies. Daarnaast maakt het een verschoonbeurt niet nodeloos ingewikkeld. Drukkertjes los, schone luier om, knoopjes weer vast en klaar. Met een beetje handigheid –en een niet al te vieze luier– hoeven broek en maillot niet eens uit.

Spuitluier

Tot zover het goede nieuws, want bij een spuitluier verandert een rompertje in een ramp. Met een kleffe laag ontlasting tussen rug en romper lijkt er maar één oplossing over. Alles uit en in bad. Wie in die situatie de romper over het hoofd schuift, maakt de smeerboel compleet. Toch is zelfs dan het rompertje handiger dan gedacht. De envelopjes op de schouder bieden zo veel ruimte dat de bandjes met gemak over de schouders omlaag kunnen, zodat je de romper via de onderkant al dubbelvouwend kunt afstropen en de schade beperkt houdt. Best vreemd dat bijna niemand dit doet, want dat het hoofd het grootste lichaamsdeel van een baby is, is algemeen bekend. En zelfs als je de tip kent, kan het je nog gebeuren dat je toch uit gewoonte de romper over het hoofd uittrekt. Dat zit er zo ingebakken. Zelf trek je je hemd immers ook zo uit.

Meegroeien

Als je dan toch een nadeel van een romper moet noemen, dan is het dat hij zo snel te klein is. Een baby is op zijn eerste verjaardag ongeveer drie keer zo zwaar als met de geboorte en gaat in zijn eerste levensjaar gemiddeld van maatje 50 naar 80. Dat voel je niet alleen in de portemonnee, maar is ook met het oog op duurzaamheid niet gewenst. Een paar jongeren die studeren aan de universiteit van het Belgische Hasselt hebben er wat op gevonden. Met wat extra drukknopen hebben ze een meegroeiromper ontwikkeld die geschikt is voor een baby van vier tot twaalf maanden. Het kledingstuk is niet alleen in de lengte maar ook in de breedte aan te passen. Er is ook een variant van nul tot vier maanden gemaakt. Aan een model vanaf vier maanden tot aan de tijd dat een kind zindelijk is, wordt gewerkt.

>>izifit.net