Sleutelopberger als vaderdagcadeau

Mannen en cadeautjes zijn meestal niet zo’n gelukkige combinatie. Of het nu je vader, broer of man is, een presentje bedenken dat precies bij hem past, is vaak een lastig klusje. Een vrouw doe je al snel een plezier met een bloemetje, een aardigheidje voor in huis of parfum. Maar als een man geen specifieke wens heeft, vallen in elk geval die ‘vrouwelijke alternatieven’ af. Vaderdag is, net als een verjaardag, een terugkerend fenomeen dat zomaar voor hoofdbrekens kan zorgen. Daarom vandaag een beschrijving voor een zelfgemaakt cadeau: een sleutelopberger. Daar kunnen papa’s huis-, fiets- en autosleutel aan hangen, maar wellicht laat hij ook nog een plekje vrij voor de sleutels van zijn echtgenote of andere gezinsleden.

Dit presentje hoeft niet veel te kosten; een stuk overgeschoten hout van een schutting is bijvoorbeeld prima. Geef de planken eventueel nog een likje verf.

Sleutelopberger

Benodigdheden: Twee houten planken van circa 30 cm x 15 cm, dikte minimaal 1,5 cm; 5 kralen in verschillende kleuren; 75 cm dun touw; 80 cm dik touw; 3 schroeven van 90 mm; 1 schroef om de sleutelhouder aan op te hangen; schuurpapier; zaag; boor; schaar.

Aan de slag

Zaag in een van de planken vijf inkepingen van 4 cm diep; hierin komen de sleutels te hangen.

Haal door elke inkeping een schuurpapiertje zodat de gleuven mooi glad zijn.

Beide planken komen met de lange kant haaks op elkaar; zie foto. Schroef de verticale plank op drie punten vast, zo’n 6 cm vanaf het uiteinde van de plank.

Boor op de hoeken aan de bovenkant van de verticale plank twee gaten.

Haal het touw door de beide gaten zodat een ophanglus ontstaat.

Boor een schroef in de muur en hang de sleutelopberger op.

Knoop aan de steutel een stuk dun touw dat door de inkepingen kan. Rijg er een kraal aan en sluit af met een knoop.

Doe dit ook met de overige sleutels of sleutelbossen.