Skoda Karoq is een echte allemansvriend

Consumenten vragen om een stoere auto met een hoge zit en een veiligheidsuitrusting die er niet om liegt. Skoda kwam vorig jaar met de grote Kodiaq. Die heeft nu een kleiner broertje gekregen in de vorm van de Karoq.

Waar voorheen gezinnen een middenklassehatchback hoog op het verlanglijstje hadden staan, gaat de voorkeur tegenwoordig veel meer uit naar een SUV.

Nu is de term ”klein” bij de Skoda Karoq een relatief begrip. De auto meet in de lengte 4,38 meter en is feitelijk de Skodaversie van de Volkswagen Tiguan. De Karoq en de Kodiaq zijn ook sterk verwant aan elkaar, want het belangrijkste onderscheid is simpelweg de lengte. De nieuwe Karoq is daardoor louter een vijfzitter met genoeg ruimte voor een gezin dat ook nog eens behoorlijk wat bagage wil meenemen. Het volume varieert van 521 liter achter de bank tot 1630 liter als deze wordt neergeklapt.

In de vormgeving van de Karoq zijn alle typische elementen van een Skoda terug te vinden. De auto maakt een stoere indruk met zijn met chroom omlijste grille, strakke lijnen en de diamantvorm rondom de nummerplaat achter. De auto heeft daarmee een sympathieke no-nonsense-uitstraling die helemaal bij het wezen van de Tsjechische Volkswagendochter aansluit.

Logisch

Verrassend: het dashboard van de Karoq lijkt niet op dat van de Kodiaq. Onderhuids gaat de vergelijking wel op, maar de bekende bedieningselementen zijn in een andere vorm gegoten. Het geheel ziet er overzichtelijk en verzorgd uit. De zwarte kunststof wordt her en der met wat metaalkleurige accenten opgefleurd.

Achter het stuur ontdek je pas hoe doordacht Skoda zijn auto’s in elkaar zet. Vrijwel alle bedieningselementen zijn direct te vinden omdat ze op logische plaatsen zitten.

Skoda levert een uitgebreid infotainmentsysteem dat bekend is van andere modellen uit de Volkswagenstal. Het beeldscherm geeft tot aan de randen zijn informatie weer. De bedieningselementen worden op dit scherm pas zichtbaar zodra een hand het bijna aanraakt.

De stoelen geven een uitstekende zijdelingse ondersteuning van zowel bovenbenen als rug. De achterbank doet precies wat men ervan mag verwachten: voldoende plaats bieden aan twee volwassenen of drie kinderen. Hoofd- en beenruimte zijn volop aanwezig.

Motorisch biedt Skoda in zijn nieuwste SUV diverse mogelijkheden. De 1.6 en de 2.0 diesel zullen gezien ons belastingregime nog door een aantal zakelijke rijders worden gekozen. Vierwielaandrijving is een fijne optie voor wie met regelmaat zware lasten moet trekken. Helaas koppelt Skoda die alleen aan de 2 liter diesel in de meeste complete uitrustingsvariant. Daarmee neemt de prijs tot ongekende hoogte toe.

De meeste particuliere kopers gaan voor een van de benzinemotoren. Naast de 1 liter driecilinder is dat de nieuwe 1,5 liter TSI vierpitter met automatische cilinderuitschakeling. Deze krachtbron werd vorig jaar gelanceerd. Echter: cilinderuitschakeling past de Volkswagen Groep, waartoe Skoda behoort, al enkele jaren toe. Bij constante snelheden en een lage motorische belasting worden er twee cilinders uitgeschakeld, waardoor de motor minder brandstof verbruikt.

Goedmoedig

Als alle cilinders aan zet zijn, levert de krachtbron een prima vermogen van 150 pk en een bijbehorend koppel van 250 Nm. Daarmee worden goede prestaties behaald, zoals een topsnelheid van 203 km/u en een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 8,6 seconden. Het brandstofverbruik ligt in de dagelijkse praktijk gemiddeld op 1 liter op 12 kilometer. Skoda kiest voor de meest krachtige versie van de 1.5 TSI.

Het rijgedrag is goedmoedig en plezierig. De wielophanging is afgestemd op voldoende comfort, en dat sluit weer helemaal aan bij het familiaire karakter van deze SUV. Vering, demping en besturing zijn uitstekend afgestemd, zodat de Karoq beslist in de categorie allemansvriendjes thuishoort.

Bij de lancering, begin dit jaar, prijsde Skoda de Karoq op hetzelfde niveau als de grotere Kodiaq, die een stapje naar boven ging. De 1.0 TSI Greentech Ambition begint bij 28.990 euro; de grotere viercilinder 1.5 TSI heeft een vanafprijs op 30.790 euro. De DSG-automaat die op dit exemplaar aanwezig is, vraagt een extra uitgave van 2200 euro, en dat brengt de prijs van de meest complete 1.5 TSI ACT Greentech Style Business op 37.190 euro. Dieselen kan bij de Skoda Karoq vanaf 33.490 euro.

Skoda Karoq 1.5 TSI

Topsnelheid 203 km/u

Acceleratie 8,6 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 12,0 liter/100 km

CO2-uitstoot 125 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1500 kg

+

Uitstraling. Vormgeving recht voor z’n raap. Functioneel. Stoer.

Comfort. Goed ondersteunende stoelen; prettig onderstel.

Functionaliteit. De Karoq biedt genoeg ruimte voor vier of vijf inzittenden en levert een fors bagagevolume.

-

Achterbank. Inherent aan de ruimte op de achterbank is het feit dat zowel zitting als rugleuning volledig vlak is en nauwelijks zijdelings ondersteunt.