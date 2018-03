Simpele kokoscrème in een glaasje

Mam, dit wil ik op school trakteren als ik jarig ben! Ik kijk verbaasd op naar zoon nummer twee. Niet omdat het op dat moment nog 53 dagen duurt voordat hij 7 wordt. Want verlanglijstjes, thema’s voor kinderfeestjes, wensen voor taarten en ideeën voor traktaties zijn hier het hele jaar door urgente zaken.

Ik ben verbaasder vanwege de inhoud van het glaasje dat voor hem staat: een crème van mascarpone en kokos, met onderin verkruimelde cake. Best kindvriendelijk, daar niet van. Maar zoon is niet zo van de koekjes, taarten en toetjes. Doe hem maar snoep. En wat de traktaties betreft was hij de eerste drie jaar van zijn basisschoolleven nogal onveranderlijk: knakworstjes in deeg-uit-blik, dat zou het zijn. Niks bijzonders, maar stiekem best lekker. En heel wat anders dan een romig dessert, zou je zeggen.

Hoewel, één overeenkomst is er: het maken van beide traktaties is supersimpel. Best handig, want een verjaardag voorbereiden kost vaak al tijd genoeg. Maar –in het geval van het kokosglaasje– ook fijn in het leven van alledag. De mascarponecrème maak je zo even tussendoor. Als de rode kool stooft, als de risotto gaart of als de currysaus suddert. Mascarpone goed losroeren, mengen met suiker en kokosrasp en naar wens verdunnen met wat melk. Da’s alles.

Qua zoetheid en romigheid is-ie trouwens beter geschikt voor het weekend of voor een feestdag. Ik had de neiging het nagerecht nog wat chiquer te laten lijken: de crème zachter maken met eidooier of met lobbig geklopte slagroom. Iets met kokosroom of gecondenseerde melk. Gekonfijte gember erdoor, of krokante karamelkruimels. Maar nee, riep ik mezelf toe. Niet doen. Met vijf ingrediënten (mascarpone, kokos, suiker, melk en cake of koek) is hij ook gewoon heel lekker. Alleen nog wat geschaafde chocola erover, voor de looks.

Het duurt inmiddels nog negentien nachtjes tot zoons verjaardag. Ik ben benieuwd waar hij voor gaat: knakworstjes of kokosroom. Al sluit ik iets heel anders ook niet uit.

Kokos-roomcrème

Ingrediënten (voor 4 personen)

l 250 g mascarpone

l 40 g fijne kristalsuiker (poedersuiker werkt ook prima)

l 50 g geraspte kokos (zakje)

l 25-50 ml melk

l restje cake of koekjes

l 50 g witte chocolade (melk of puur kan natuurlijk ook)

Bereiding

Doe de mascarpone in een mengkom. Roer goed los met een garde (keukenmachine of mixer werkt goed). Doe er suiker naar smaak in (de 40 gram is een richtlijn) en mix kort tot een egale massa. Voeg de geraspte kokos toe (ook deze hoeveelheid kun je naar wens aanpassen: gebruik iets minder kokos voor een nog zachtere crème). Meng tot een romige massa, maar let op: klop mascarpone nooit te lang.

Verkruimel de cake of de koekjes over vier glazen. Verdeel de kokoscrème over de kruimels. Schaaf er vervolgens wat chocolade over (dat kan –voorzichtig– met de kaasschaaf). Zet de toetjes tot gebruik in de koelkast.