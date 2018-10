Simpel volgens Yotam Ottolenghi is nog een heuse uitdaging

De populaire Brits-Israëlische Yotam Ottolenghi is typisch zo’n kok met wie mensen enorm weglopen. Of juist niet, want zijn smaken en uitgebreide recepten passen niet iedereen. Zijn nieuwste boek ”Simpel” lijkt een poging om nog meer mensen aan ’Ottolenghi’ –zijn naam is inmiddels een heuse merknaam– te krijgen. De recepten zijn eenvoudig en door iedereen te bereiden, aldus de uitgever, die in de redactie van dit boek overigens een aantal steken heeft laten vallen (een dt-fout is onprettig, maar verwisselen van rijstwijn en rijstazijn is ronduit vervelend).

Eigenlijk zijn Ottolenghi’s recepten altijd wel goed te doen, technisch gezien. Maar er zijn toch heus wat drempels te nemen voor je je aan Ottolenghi waagt: lange lijsten met benodigdheden, lastig te vinden ingrediënten en de tijd die je nodig hebt om de recepten tot een goed einde te brengen.

In ”Simpel” ligt dat net even iets anders. Het is geen snel en easy in de uitleg van Knorr en Honig. De recepten in dit kookboek kunnen op diverse manieren eenvoudig zijn. Omdat ze, zoals het recept op deze pagina, in minder dan 30 minuten klaar zijn (dat lukt waarschijnlijk alleen Ottolenghi). Omdat ze niet meer dan tien ingrediënten bevatten. Of, laatste voorbeeld, omdat ze goed zijn voor te bereiden.

Met simpel in de definitie van Ottolenghi zet je wel een smaakverrassing op tafel. Of het nu gaat om geroosterde biet met ingemaakte citroen, kleefrijst met chilipeper en pinda’s of arretjescake met munt en pistachenoten. Of varkensvlees, met gember, bosui en aubergine, een gerecht dat bij Ottolenghi regelmatig op tafel komt. De ingrediëntenlijst is nog behoorlijk indrukwekkend, maar wie af en toe oosters kookt heeft ongetwijfeld het een en ander op voorraad.

En, ik weet niet of Ottolenghi het me in dank afneemt: mocht er geen mirin voorhanden zijn, gebruik dan sherry met wat suiker (en sesamzaadjes kun je desnoods ook wel weglaten).

Maar al die lastige ingrediënten dan?

Sumak, rozenharissa, granaatappelmelasse: voor Yotam Ottolenghi zijn het alledaagse ingrediënten. De kok werd dankzij zijn tweede kookboek, ”Plenty”, en de opvolger ”Plenty more” wereldberoemd en zo bereikte zijn veelkleurige, overwegend Midden-Oosterse smakenpalet het doorsnee huishouden.

Maar waar haal je –als je met het nieuwe kookboek ”Simpel” voor het eerst aan de slag wilt– die speciale ingrediënten vandaan? Met een beetje geluk vind je een groot deel bij een Midden-Oosterse winkel. Sommige spullen (zoals za’ater en rijstazijn) zijn ook bij veel supermarkten te koop. En anders via internet.

Makkelijker is het om het speciale ”Simpel-pakket” te kopen in de webshop van Ottolenghi. Niet goedkoop (34,5 pond, 39 euro), maar dan heb je de tien meest gebruikte ingrediënten en kun je voorlopig vooruit. Houd rekening met de hoge verzendkosten (19 pond, zo’n 21 euro). Misschien een goede reden om meteen macadamia-kokosfudge, Ottolenghi-granola en chili-korianderchutney mee te bestellen?

Varkensvlees met gember en aubergine

Ingrediënten

- 3 aubergines, in blokjes à 3 cm (950 g)

- 60 ml arachideolie

- 2-3 bossen bosui, in schuine, 3 cm lange stukjes (250 cm)

- 7 cm gemberwortel, geschild, in julienne (60 g)

- 4 tenen knoflook, gepeld, in dunne plakjes

- 1 groene chilipeper, in smalle ringetjes, met zaadlijsten

- 500 g varkensgehakt

- 3 el mirin (rijstwijn)

- 2 el donkere sojasaus (geen premium, die is hier te overheersend)

- 2 el ketjap manis

- 1 tl sesamolie

- 1,5 el rijstazijn

- 15 g koriander, grofgesneden

- 60 g gezouten, geroosterde pinda’s

- 1 el sesamzaad, geroosterd

- zout

Bereiding

Leg de aubergines in een grote kom met 1,5 theelepel zout. Meng ze goed, stort alles in een stoommand (of een vergiet die op een grote pan past) en zet hem opzij.

Vul een grote pan met zo veel water dat het 3 centimeter hoog staat. Breng het op hoog vuur aan de kook en zet de stoommand (of de vergiet) in de pan. Zet een deksel op de pan of dek hem af met aluminiumfolie om te voorkomen dat er stoom ontsnapt. Draai het vuur halfhoog tot hoog en laat de aubergines 12 minuten stomen. Haal de pan van het vuur en stort de aubergines eruit.

Giet intussen de helft van de arachideolie in een grote sauteerpan en zet hem op hoog vuur. Voeg bosui, gember, knoflook en chilipeper toe en bak alles 5 minuten onder regelmatig roeren tot de knoflook gaat kleuren. Stort alles in een kom en zet hem opzij. Giet de overgebleven olie in een pan en voeg het varkensgehakt toe. Roerbak 3 minuten en breek daarbij het gehakt in kleine stukjes. Doe de mirin, sojasaus, ketjap manis, sesamolie, rijstazijn en een halve theelepel zout in de pan. Laat alles 2 minuten koken en doe het bosuimengsel weer in de pan. Roer 1 minuut, haal de pan van het vuur –er moet veel vloeistof in zitten– en roer er 10 gram koriander en de pinda’s door. Serveer het gehakt met aubergine, sesamzaad en overgebleven koriander.

Simpel, Yotam Ottolenghi;

uitg. Fontaine, ‘s-Gravenland, 2018; ISBN 978 90 595 6826 6; 308 blz.; € 29,99.