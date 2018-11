Servies stippen met stokjes

Stipwerk; daarbij denkt iedereen meteen: Staphorst. Het dorp kent een rijke traditie van gestipte klederdracht waarbij de ”stippers” elk hun eigen stempels hadden. Daardoor was elk kledingstuk uniek. Op die traditie voortbordurend, ga ik naar de kringloop voor een kop en schotel die ik kan voorzien van mijn eigen stipwerk. Zo maak je voor 50 cent een persoonlijk servies dat ook erg leuk is om cadeau te geven.

Porseleinverf is prijzig, maar als je die eenmaal in huis hebt, hoeft een cadeautje niet veel meer te kosten en geef je iets aparts.

Stipwerk verdient kwaliteitsverf. Zeker als je het voor servies gebruikt, moet de verf niet bladderen als je het afwast. Kies voor Pebeo; dat is een prettige verf op waterbasis, die na het bakken in een keukenoven bestand is tegen de vaatwasser tot 40 graden.

Servies stippen

Benodigdheden: servies om te beschilderen; stokjes, spijkers, wattenstaafjes om mee te stempelen; porseleinverf; huishoudoven; palet.

Aan de slag

1. Stip niet op het oppervlak dat in aanraking komt met eten of drinken. Dus niet aan de binnenkant van een mok of in het midden van een bord.

2. Maak het voorwerp dat je wilt bestippen stof- en vetvrij, dit kan bijvoorbeeld met alcohol.

3. Schets een patroon, dat kan met potlood maar eventueel ook met verf op papier.

4. Doe wat druppeltjes verf op een palet, of gebruik daar een wegwerpbordje voor.

5. Stip eerst de grootste stippen en laat drogen.

6. Stempel daarna in de grootste stip een kleiner rondje in een andere kleur.

7. Maak zo het patroon af.

8. Laat het geheel drogen en bak af in de oven volgens het voorschrift op het etiket.