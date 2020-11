Sensory play; speelgoed om te ontprikkelen

Sensory play; wie zich in de wereld van het opvoeden van baby’s en peuters bevindt, zal de term herkennen. In het Nederlands spreek je over sensorisch of sensopatisch spelen: een manier om alle zintuigen spelenderwijs te gebruiken. Sensory play stimuleert onder meer de tastzin. Zo leren kinderen het verschil tussen koud en warm, vloeibaar en vast en hard en zacht. Daarnaast helpt het bij de ontprikkeling, en dat laatste kan bij peuters die intensief leven nog weleens nodig zijn.

Daar dachten wij vroeger toch niet bij na? Inderdaad. Dat hoefde ook niet, want wie buitenspeelt met zand, blaadjes en water gebruikt al voluit zijn zintuigen. Bij het binnenspelen kan gebruikgemaakt worden van maïs of rijst, bijvoorbeeld als lading van vrachtwagentjes.

Klei is een heel eenvoudige manier om het gebruik van zintuigen en creativiteit te stimuleren. Klei kun je eenvoudig maken van materialen die je al in huis hebt, tenminste, als je van bakken houdt. Combineer het deeg met eikels, takjes en steentjes uit het bos om de creativiteit te stimuleren.

Puzzelen met moeren en boutjes doet het ook goed als sensorisch spel. Zoek het juiste formaat bout en moer bij elkaar en daarna het gaatje waar de bout doorheen moet. Dit spelletje maak je met twee houten plankjes en een paar moeren en bouten met bijpassende boortjes. Het stimuleert de fijne motoriek en het concentratievermogen van kinderen.

Voor oudere kinderen hang je er moersleutels aan om die zo te leren gebruiken. Als je kind overweg kan met een schroevendraaier kun je aan het puzzelplankje ook een deurknopje toevoegen.

Puzzelplankje

Benodigdheden: houten plank (18 mm dik, 12 cm breed, 58 cm lang), 5 bouten en moeren met verschillende diameters, bijpassende moersleutels, deurknopje, twee schroefhaken, twee schroeven (lengte 30 mm) liniaal, potlood, (decoupeer)zaag, boor, schuurpapier.

Aan de slag

Meet twee plankjes af. Een van 30 cm en een van 28 cm.

Zaag de plankjes met de decoupeerzaag.

Boor 6 gaten in de grootste plank. Laat de gaten verspringen en gebruik bij het boren de maat van de bouten die je hebt gekocht.

Schuur de gaten met het schuurpapier en controleer of de bouten er makkelijk door passen.

Boor twee gaatjes voor de schroefhaken en draai ze in de zijkant van de grootste plank.

Markeer op de onderkant van de kleinste plank twee gaatjes in het midden. Boor de gaten voor met een verzinkboor.

Bevestig de grootste plank haaks en in het midden op de kleinste plank.

Schuur alle randjes en hoeken zodat een kind zich niet kan bezeren.

Wie handig is kan om het liggende plankje nog een opstaand randje maken van hout. Dan fungeert de bodem meteen als bakje waar je de bijpassende bouten, moeren en de deurknop in kunt bewaren.

Zachte klei

Benodigdheden: 200 gram bloem, 20 gram zout, 15 gram bakpoeder, 1 el zonnebloemolie (of babyolie, voor een lekkere geur), 150 ml warm water, eventueel kleurstof.

Aan de slag

Weeg en meet alle ingrediënten.

Doe bloem, zout en bakpoeder in een kom en roer door.

Voeg de zonnebloemolie toe en roer of kneed door tot die volledig is opgenomen.

Roer het water door de substantie en kneed volledig door. Is de klei nog te nat, voeg dan een klein beetje bloem toe; is de klei juist te droog, doe er dan een beetje water bij.

Wil je liever gekleurde klei maken, doe er dan wat kleurstof bij. Voeg dan wel wat minder water toe zodat het geheel niet te vochtig wordt.

Mocht tijdens het spelen blijken dat de klei nog wat te droog is of een laagje achterlaat op de handen, doe dan nog wat meer olie bij de klei.