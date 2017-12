SEAT Arona volgt de trend onder de compacte SUV’s

De autoverkopen zitten na een lange crisisperiode flink in de lift. Toch blijft een uitgekiend aanbod voor iedere fabrikant van levensbelang. Compacte SUV’s zoals de SEAT Arona zijn op dit moment het broodje van de bakker.

Het is nog maar een dikke vier jaar geleden dat het compacte SUV-segment bestond uit de Nissan Juke, de Peugeot 2008 en de Renault Captur. Andere fabrikanten zagen met lede ogen aan hoe dit drietal de vraag van de consument nauwelijks kon bijbenen. De eerste slag hadden ze gemist. Dan duurt het gewoon vier jaar voordat een auto vanuit het niets is ontwikkeld. En zo werd 2017 het jaar van de compacte SUV’s. De SEAT Arona is een goed voorbeeld van een trendvolger.

SEAT lanceerde eerder dit jaar de nieuwe generatie Ibiza, die staat op een lichtgewichtonderstel. Exact dezelfde basis wordt gebruikt voor de Arona. De breedte blijft identiek, maar de nieuwe Arona is 8 centimeter langer en maar liefst 11 centimeter hoger dan de Ibiza. Dat zorgt voor behoorlijk extra binnenruimte, waardoor het bagagevolume 45 tot 115 liter gunstiger uitvalt. Zo kan er met de achterbank in gebruik minimaal 400 liter aan bagage mee.

De hogere carrosserie zorgt er verder voor dat passagiers meer rechtop kunnen zitten.

Contrast

SEAT heeft niet hoeven investeren in de inrichting van het interieur. Dat is namelijk volledig identiek aan dat van de Ibiza. Het dashboard is tot op de kleinste details gelijk. Dat is relatief hoekig van vormgeving en volledig in zwarte kunststoffen opgetrokken. In dit geval zorgt alleen de witte, brede balk voor wat contrast. De portierpanelen kennen dezelfde indeling. SEAT start de levering van de Arona onder meer met deze zeer complete Xcellence Launch Edition. Die beschikt over een volautomatische airco, een draadloze telefoonlader en een uitgebreid mediasysteem dat wordt bediend op een groot aanraakscherm op de middenconsole. In de lijst staat ook het zogenaamde keyless entry/go. Dat betekent dat de auto kan worden geopend met de sleutel in de broekzak. Jammer dat dit alleen via de bestuurdersdeur kan. Het starten gebeurt met een druk op de knop zolang de sleutel zich maar in het interieur bevindt.

Diesels zijn vanwege het huidige belastingklimaat voor de Nederlandse klant nauwelijks van belang. Vandaar dat SEAT zich in eerste instantie richt op de motoren die het best verkocht gaan worden. Dat betreft bij de Arona de 1 liter driecilinder met turbo. De klant kan kiezen uit 95 of 115 pk. Dat correspondeert weer met een koppel van 175 en 200 Nm. De sterkste van het tweetal wordt gekoppeld aan een zesversnellingsbak die meehelpt om het brandstofverbruik te beperken. Dat blijkt goed gelukt. Gemiddeld neemt de nieuwe SEAT genoegen met 1 liter benzine op 15,2 kilometer.

Om te zorgen dat er probleemloos kan worden geremd, voert SEAT de 115 pk-versie standaard uit met schijfremmen op de achteras. De wielen bij deze Xcellence zijn standaard 16 inch in doorsnede en natuurlijk uitgevoerd in lichtmetaal.

Het rijgedrag kan worden vergeleken met dat van de Ibiza. De auto is niet te soepel geveerd, eerder sportief en onder sommige omstandigheden zelfs iets te hard. Overhellen in bochten komt niet voor en ook bij fors remmen vertoont de koets niet de neiging tot duiken. De stabiliteit op hoge snelheden is keurig. SEAT heeft de geluidsisolatie netjes op orde. Zeker op de snelweg laat de motor nauwelijks van zich horen.

Strak

De vormgeving van de nieuwe Arona past helemaal in de lijn van SEAT. Alle modellen zijn behoorlijk strak getekend. Uit veel details blijkt dat de Arona de grotere broer van de Ibiza is. Kijk maar naar de indeling van de voorbumper, de vorm van de koplampen en de grille. Maar ook de drie belangrijke lijnen op de zijkant van de carrosserie vloeiden overduidelijk uit dezelfde pen. Naast de toegenomen hoogte vormt de aluminiumkleurig inzet in de achterste stijl een eigen kenmerk, net als de zwarte randen onderlangs de carrosserie. Het dak kun je in een contrastkleur laten spuiten.

SEAT levert tot eind dit jaar de Arona louter in de zogenaamde Launch Edition. Dat betekent dat de drie uitrustingsvarianten worden aangevuld met extra uitrusting. De basisversie is de Stijl, die in de Launch Edition met 95 pk motor begint bij 22.290 euro. De Xcellence Launch Edition start vanaf 25.290 euro en komt in deze samenstelling met 115 pk op 26.290 euro. Daarboven staat de sportief getint FR-uitvoering, die gelukkig wel kleur in het interieur heeft.

SEAT Arona 1.0 TSI Xcellence

Topsnelheid 182 km/u

Acceleratie 9,8 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 15,2 kilometer

CO2-uitstoot 113 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1100 kg

+

Binnenruimte. Hoewel de Arona op het Ibiza-onderstel staat, is deze SUV hoger en langer en dat veroorzaakt extra binnenruimte.

Verbruik. De driecilinder motoren van het Volkswagenconcern overtuigen met hun gunstige brandstofverbruik, zo ook in de Arona.

Elektronica. Centraal op het instrumentarium adviseert de auto over het schakelgedrag.

-

Interieurinrichting. Het interieur is iets te simplistisch.