Schoonheid: Veluwse sprengen en beken

De Loenense waterval tussen Loenen en Beekbergen is een drukbezochte plek. Veel mensen zoeken op een warme middag verkoeling onder de bomen en in het water van de sprengbeek die hier 15 meter naar beneden valt.

Klik op de foto om de fotoserie te bekijken.

De Vrijenbergerspreng werd in 1869 gegraven om het Apeldoorns Kanaal van water te voorzien. De waterval werd aangelegd omdat vanwege het hoogteverschil anders de stroming te sterk zou worden. Op meerdere plaatsen op de Veluwe vinden we deze sprengbeken. Ze werden gemaakt door een gat te graven in de helling van een heuvel tot het grondwater was bereikt op een plek waar voldoende waterdruk is. Een kanalenstelsel –de sprengbeken– leidt het water dan daar waar het nodig is.

Het stromende water werd vooral gebruikt voor de aandrijving van watermolens, zoals die bij Kasteel De Cannenburgh bij Vaassen, en voor het maken van papier. Ook waren er wasserijen die gebruikmaakten van het heldere water uit de sprengbeken. De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken onderhoudt en restaureert oude sprengen.

Anton Dommerholt (58) begon op zijn 14e te fotograferen met een boxcamera. In zijn werk voor het RD fotografeert hij graag mensen in alle soorten en maten. Voor deze rubriek speurt hij met zijn macrolens naar de schoonheid van het alledaagse. Het fascineert hem hoe levensgroot kleine dingen kunnen zijn.