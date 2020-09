Schapenroutes

Schapen zijn niet weg te denken uit het Nederlandse landschap. Ze houden de hei open en zorgen voor de verspreiding van zaden en insecten. Natuurmonumenten stelde een gidsje samen met tien wandelroutes langs schaapskuddes. De routes variëren van 1,5 tot 6,7 kilometer en liggen verspreid over het hele land, van Groningen en Callantsoog tot Heerlen en Brunssum. De meeste routes gaan over heidevelden, maar er is ook een route die de schaapskudde van Rotterdam volgt naar Belevenisboerderij Schieveen in het poldergebied ten noorden van de stad. Deze route is goed te doen voor kinderen en bij de belevenisboerderij zijn voor hen allerlei leuke activiteiten. De gids bevat ook allerlei informatie over de betreffende natuurgebieden en is gratis te bestellen via de website.

>>natuurmonumenten.nl

Trabantjes en typmachines

In november vorig jaar was het dertig jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel. Het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn besteedt nog tot 1 november aandacht aan deze historische gebeurtenis met de tentoonstelling ”De tastbare DDR”. Op een nagebouwde betonnen muur komt het verhaal voorbij van de komst en de val van de Muur en allerlei (gebruiks)voorwerpen uit de DDR vertellen over het leven in voormalig Oost-Duitsland. Onderwerpen als de Berlijnse Muur, de Koude Oorlog, het verval van het communisme en de terreur van de Stasi komen aan bod. Maar ook hoe de Oost-Duitsers omgingen met hun altijd toekijkende overheid, de creatieve oplossingen die ze vonden en de voordelen die er ook waren. Ook laat de expositie voorwerpen zien die in de voormalige DDR werden gemaakt en ooit massaal te koop waren in Nederland. Menig grootwinkelbedrijf kocht goedkoop in op de Leipziger Messe: van schrijfmachines tot kleding, van fototoestellen tot modeltreintjes. Entree: 10 euro.

>>museumhoorn.nl



Speuren naar

paddenstoelen

Sommige paddenstoelen dragen rokjes, andere hebben kale koppen of zijn slijmerig. Er zijn erbij die stinken en sommige ruiken zoetig. Mooi of lelijk, allemaal hebben ze een functie in de natuur. Diverse natuurorganisaties houden rond deze tijd van het jaar paddenstoelenwandelingen. Zoals bijvoorbeeld op 30 september in Eerbeek, 3 oktober in Epe, 6 oktober op landgoed De Ehze bij Almen en op 13 oktober op de Sallandse Heuvelrug. De gidsen vertellen onderweg allerlei wetenswaardigheden. Wie liever niet aan een groepsactiviteit deelneemt, kan ook zelf op paddenstoelenspeurtocht gaan in een bosgebied in de buurt. Wie op internet zoekt naar ”zoekkaart paddenstoelen” vindt diverse overzichtelijke kaarten en/of boekjes die geprint of aangeschaft kunnen worden. Met zo’n kaart erbij is het makkelijk om paddenstoelen te herkennen. Maar pluk ze niet, want ze kunnen giftig zijn!

>>glk.nl; staatsbosbeheer.nl; ivn.nl