Salade van Chinese kool met mango en serranoham

Mijn kruidenborder ligt er als een groene wildernis bij. Oregano, munt en lavas hebben ruim baan, de rest moest het afleggen. Verse plantjes –koriander, basilicum, rozemarijn en stevia– staan al een poosje te wachten tot de tuin goed onderhanden wordt genomen. Intussen hebben lange muntloten de naastgelegen hortensia overwoekerd – en sinds ik die afgelopen week bevrijdde ligt de koelkast vol munt.

Er is gelukkig nog tijd genoeg om te genieten van munt in thee, in drankjes en salades. De zomer begint immers nog maar net, al zou je met zo veel mooie weken achter de rug haast denken dat die zo’n beetje ten einde is.

In de salade van deze week belandde de munt uiteindelijk niet. Bij de Chinese kool met mango en serranoham combineerde koriander net wat beter. Essentieel is koriander overigens niet in dit recept, maar ja, als je zo’n royaal bosje voor een habbekrats kunt meenemen, zoals ik laatst bij een uitheems winkeltje, moet je het ook gebruiken.

Verrassende groente trouwens, die Chinese kool. Niet superpopulair, maar al wel een poos bekend in Nederland. En wie ’m nooit eet doet dat waarschijnlijk toch, want de kool zit geregeld in roerbakmixen. Hij is niet erg kolig qua smaak, maar knapperig en fris – perfect voor nu.

Probeer maar eens, dan ga ik intussen bedenken wat ik met de enorme berg munt en –het inmiddels iets minder royale– bosje koriander ga doen.

Ingrediënten

1 Chinese kool (ong. 750 g), 1 mango, 1 rode puntpaprika, 75 tot 100 g serranoham, eventueel: bosje koriander; voor de dressing: 2 el olie, 1 el sesamolie, 2 el lichte sojasaus, 1 el limoensap (kan vervangen worden door citroensap), 1 el vloeibare honing, snuf zout.

Bereiding

Halveer de kool en snijd hem in dunne repen. Het witte gedeelte is extra knapperig, dus gebruik dat zeker ook! Was de kool in een vergiet en laat goed uitlekken en drogen.

Schil de mango en snijd in blokjes. Was de paprika en snijd in reepjes. Trek de serranoham uiteen in plukjes. Hak de koriander fijn(er), de dunne steeltjes mogen gewoon mee.

Maak de dressing: klop met een garde of een vork in bijvoorbeeld een kopje alle ingrediënten tot een lobbige massa.

Schep alle ingrediënten in een ruime kom door elkaar, giet de dressing erover en meng voorzichtig.

Tip

Liever wat meer vulling en bite? Voeg dan ook nog een bol in repen gescheurde mozzarella toe, en bestrooi de salade rijkelijk met geroosterde cashewnoten.