Rust door duizenden diamantjes

Kleuren op nummer, kleurplaten, stippentekeningen: er is zoveel ontspanningsmateriaal voor volwassenen dat je er keuzestress van zou krijgen. Wat is er te koop? En hoe rustgevend is het?

De keukentafel lijkt wel een klein laboratorium. Er staan potjes met duizenden piepkleine steentjes in uiteenlopende kleuren. Een pipetje maakt het beeld compleet. Nee, dit is geen pillenfabriek. De steentjes zijn bedoeld voor ”diamond painting”, een probaat middel om rust in je hoofd te krijgen.

Tijdens een gesprekje in een boekenwinkel valt de term diamond painting. De persoon in kwestie vindt het niets en kiest liever voor kleuren op nummer voor volwassenen, maar mijn belangstelling is gewekt.

Zo komt het dat er enige tijd later een pakketje (€ 27,95, incl. verzending) wordt bezorgd met daarin een afbeelding met plaklaag op A3-formaat, een soort pipetje, wax, een pincet en steentjes, heel veel kleine steentjes. Gelukkig zijn de diamonds –drie soorten: wit, groen en paars– per kleur verpakt, want 12.000 stuks sorteren is onbegonnen werk. Mijn eerste reactie is duidelijk: hier ga ik dus niet aan beginnen.

Toch ben ik al na vijf minuten om. „Dit is gewoon leuk!” roep ik uit. Steentje voor steentje op zelfklevend papier plakken blijkt namelijk nogal rustgevend. Dat niet elk steentje even recht zit, mag de pret niet drukken. Voor mij is het proces belangrijker dan het resultaat.

Op zeker moment gaat het mis. In plaats van A-steentjes gebruik ik M-steentjes. Het kleurverschil is met het blote oog nauwelijks waarneembaar, maar kan het eindresultaat toch danig beïnvloeden. Voorzichtig verwijder ik de fonkelende steentjes een voor een. Als ik de fout later had ontdekt, was m’n bloeddruk vast flink omhoog geschoten.

Het resultaat van een avondje diamond painting is letterlijk schitterend, maar de vooruitgang moet je meten in centimeters. De meerwaarde zit ’m vooral in de ‘bijwerking’: geconcentreerd steentjes plakken levert duidelijk rust in het hoofd en een kalme hartslag op én leidt tot een prachtig resultaat.

>>diamondpaintingwinkel.nl



Conclusie

+ Rustgevend effect. Kleuren voor volwassenen en alle mogelijke varianten daarop zijn bedoeld om rust in je hoofd te brengen. Diamond painting heeft hetzelfde effect.

+ Schitterend resultaat. Scheve steentjes of niet, het resultaat is schitterend. Let wel op: hoe kleiner je schilderij, hoe minder verfijnd het resultaat. ”Wolvenkoppel” is 30 x 25 cm.

+/- Niet voor ongeduldige hobbyisten. De een kan uren ingespannen werken, de ander helemaal niet. Diamond painting is minder geschikt voor mensen uit de laatste categorie.

Minuscule vakjes inkleuren

Eerst was er kleuren voor volwassenen, toen kleuren op nummer voor volwassenen. Minuscule vakjes een voor een inkleuren –en ook nog eens binnen de lijntjes blijven– is niet zo eenvoudig als het lijkt! Leuk, maar wel voor mensen met een vaste hand.

Kleuren op Nummer 3, BBNC Uitgevers, € 9,99 euro.

Stippentekeningen voor volwassenen

Noem een kinderactiviteit en je hebt ’m in een variant voor volwassenen. De bekende stip-naar-stiptekeningen voor kinderen vormen daarop geen uitzondering. ”Het enige echte ultieme dot-to-dot puzzelboek voor volwassenen” bevat tal van ingewikkelde stippenpatronen die een tekening vormen. Bij deze patronen vergeleken zijn de stippentekeningen van vroeger kinderspel. Het resultaat is er natuurlijk wel naar: de tekeningen zijn veel gedetailleerder dan die voor kinderen.

Het enige echte ultieme dot-to-dot puzzelboek voor volwassenen, BBNC Uitgevers, 6,99 euro.

Goede kleurpotloden zijn onmisbaar

Wie net begint met kleuren voor volwassenen heeft aan een paar eenvoudige potloden genoeg. Maar wie die fase ontgroeit, redt het niet met 24 kleurtjes voor 3,95 euro. De Bruynzeel Design-potloden zijn een aanrader voor iedereen die door het kleurvirus is gegrepen: zacht grafiet in allerlei kleuren levert prachtig resultaat op. Nadeel: de potloden kosten bijna 1 euro per stuk en voor een goed resultaat zijn algauw minstens vijftien potloden nodig.

Bruynzeel Design box 12 kleurpotloden, 12,99 euro.