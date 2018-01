Rust aan de Zweedse kust

Hoeveel medefietsers ik tegenkom op een trip van pakweg 50 kilometer door de bossen in het noorden van Zweden? Een stuk of twee. Is dat erg? Nee.

Stille zandpaden, naaldbossen alom, tjilpende vogels en best een deugdelijke huurfiets. Geen straf is het: een fietstocht in de bossen van het noorden van Zweden, ook wel Zweeds Lapland genoemd.

Alom rust en ruimte hier, op deze zonovergoten junidag. Af en toe passeer je een houten huis langs de uitgestrekte wegen.

Doel van de fietstrip is natuurreservaat Bjuröklubb. Dat schiereiland, zo’n 560 hectare groot, ligt aan de Botnische Golf. Dat is de zee tussen Zweden en Finland. Bjuröklubb is een eldorado voor natuurliefhebbers, zoals vogelspotters. Je kunt struinen langs de rotsachtige oevers. Of het steenachtige en met wortels overgroeide pad door de naaldbossen kiezen. Op de landtong zijn verschillende restanten te vinden van schuilhutten van bijvoorbeeld zeehondenjagers uit vroegere eeuwen.

Een houten vlonder voert naar een van de blikvangers op het schiereiland: de vuurtoren. Om het lichtbaken staan gele, houten huisjes. Rondom liggen rotsblokken.

Het groen van struiken en bomen. Het staalblauw van de zee.

De vuurtoren is in 1859 gebouwd en was bemand tot 1970. Bjuröklubb gold als een belangrijke leverancier van meteorologische gegevens voor de weersvooruitzichten.

Opvallend op het stille schiereiland is ook een visserskapel uit 1864. Het witte, houten bouwsel steekt af tegen de lichtblauwe hemel. Op de kapel, op een steenworp afstand van de zee, prijkt een wit kruis. Vlak bij het kerkje ligt een anker en staat een houten klokkentorentje. Binnen: spartaans ogende kerkbanken.

De stilte regeert, de vogels fluiten, het zonnetje schijnt. Zwijmelen in Zweden.

Excentrieke fietsen

Het geluid van een rinkelende fietsbel. Dat klinkt uit de speakers van museum Nordana, in de Noord-Zweedse stad Skelleftea. Het herkenbare geluid is te horen op een expositie over fietsen.

Op de tentoonstelling zijn tal van stalen rossen opgesteld. Stokoude exemplaren, nieuwere modellen. Een fiets waarvan het frame is omwikkeld met breiwerkjes. Een tandem uit 1948. Een fietskar met daarop verroeste melkbussen.

Excentrieke gevallen: een fiets met een soort leren tuinstoel achterop. In dit museum duikt ook het merk Husqvarna op. Bekend van –degelijke– naaimachines in Nederland. Maar Husqvarna heeft meer in zijn mars. In 1940 kwam er een Husqvarnafiets op de markt.

Op tal van plekken gebruikten Zweden in de loop der tijd de fiets, zo leert de expositie. Zo testten soldaten in 1897 of de fiets geschikt was voor het militaire werk. Ook postbeambtes en politiemensen legden heel wat kilometers af op de tweewieler.

Kinderfietsjes zijn er ook al tijden. Een speciaal pronkstuk is een model dat lijkt op een driewieler uit 1899 die werd verkocht in Stockholm.

„Stilte is een geweldig fenomeen”

„Die absolute stilte. Een geweldig fenomeen.”

Het echtpaar Han (61) en Yvonne (58) Kamperman uit Gouda kun je gerust tot de schare Scandinaviëfans rekenen.

Op een junidag genieten ze bij de vuurtoren op het Zweedse schiereiland Bjuröklubb van het uitzicht op de zee. „De uitgestrektheid van Zweden is prachtig. Je ziet er weinig verkeer”, zegt Han Kamperman, terwijl de wind rond de rotsblokken bij de vuurtoren blaast. „Je ervaart hier absolute stilte die we in Nederland niet meer kennen. Soms hoor je alleen natuurgeluiden. De wind, de vogeltjes die fluiten, het klotsen van de golven. Geweldig!”

Het echtpaar uit Gouda heeft overnacht in een van de zogeheten kerkdorpen hier in het noorden van Zweden. Zo’n kerkdorp diende in vroeger tijden om van heinde en ver toegestroomd kerkvolk onderdak te bieden.

Het echtpaar uit Gouda is geboeid door de midzomernachten. In noordelijk Zweden wordt het in de zomermaanden niet donker. Yvonne Kamperman: „De zon bleef op een avond boven de heuvel hangen. De kleur van het licht veranderde. Alles werd rozig. Heel bijzonder.”