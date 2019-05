Rolstoelvriendelijke vlindertuin

De Passiflorahoeve in Harskamp heeft dit seizoen extra ruimte gemaakt voor rolstoelgebruikers. De Tropische Vlinderkwekerij heeft brede gangpaden en een betere lichtinval gekregen. Ook de andere tuinen zijn rolstoelvriendelijk.

De Passiflorahoeve heeft vijf vlindertuinen en een vlindermuseum. Ook is er een subtropische buitentuin. De bezoeker ziet er allerlei soorten orchideeën, passiflora’s en aristolochia’s, fuchsia’s, dahlia’s, irissen en kuipplanten.

Op donderdag 20 juni is er een speciale dag voor tachtigplussers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@passiflorahoeve.nl. Toegang 9,00 euro. Bij inlevering van de gedownloade coupon van erdee.nl/abonneevoordeel ontvangen RD-abonnees twee keer gratis koffie, thee of limonade.

In het voetspoor van Rembrandt

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed. Een mooie gelegenheid om letterlijk in de voetsporen van de schilder te treden door middel van een standswandeling. In Leiden neemt een gids van het gilde deelnemers mee naar Rembrandts geboorteplek en laat hij het 17e-eeuwse Leiden zien waar Rembrandt als jonge schilder opgroeide en zijn eerste schilderslessen kreeg. In Amsterdam ligt de nadruk op het latere leven van de schilder. Tijdens de wandeling langs bekende en minder bekende Rembrandt-locaties worden de hoogte- en dieptepunten van zijn leven toegelicht. De Leidse wandeling kost 4 euro, in Amsterdam moet 10 euro worden betaald.

Wie er liever zelf op uittrekt, kan de ANWB-gids ”In de voetsporen van Rembrandt” (14,99 euro) aanschaffen. Hierin staan zowel wandel- als fietsroutes, waarbij ook andere kunstenaars uit de Gouden Eeuw, zoals Vermeer in Delft en Frans Hals in Haarlem, aan bod komen.

Oases in de stad

Op zaterdag 25 mei stellen zo’n zestig Rotterdammers hun tuin open voor publiek. Het gaat om verborgen privétuinen die normaliter niet te bezoeken zijn. Eén zo’n tuin is het Katharinahofje, genoemd naar Katharina van Bora, de echtgenote van Luther. Hier zijn planten te vinden die zij ook in haar tuin had staan. Een ander voorbeeld zijn tuinen aan de ’s-Gravendijkwal. Bewoners verwijderden schuttingen en combineerden hun diepe achtertuinen, waardoor een soort park ontstond. Toegangskaarten (5 euro) zijn alleen online te koop. De deelnemende adressen staan op de website.

Ook andere grote steden hebben een dergelijk evenement. In Amsterdam vinden de open tuinendagen plaats op 14 en 15 juni, in Utrecht op 29 juni en in Den Haag kunnen bezoekers op 22 juni ”struinen in tuinen”.

