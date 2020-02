Robuuste stukken uit de pan: gestoofde prei met room

Prei is een van de groenten waarmee ik niet ben opgegroeid. We aten het simpelweg niet. Wel in de nasi of in de macaroni, maar niet als losse groente. Niet als onderdeel van het trio aardappelen, groente en vlees, dat toch vaak op tafel stond.

Maar prei is juist een ideale groente, die je zo’n beetje het hele jaar rond met een goed gevoel kunt eten. Hij is bijna het jaar rond te oogsten (er is zomer- en winterprei) en groeit gewoon in Nederland.

Hup, op het menu dus. De mogelijkheden voor een lekkere stamppot zijn haast eindeloos: van rauwe prei met spekjes of kort gebakken prei met kerriepoeder tot een bij vrienden gespotte variant met komijnenkaas en walnoten.

Die zachte, groene, snotterige sliertjes in een kookpan die ik bij anderen weleens zag, leken me niet bijster aantrekkelijk. Als ik puur prei eet, dan graag zo: in mooie, robuuste, herkenbare stukken, gegaard in bouillon, wijn of slagroom.

Overigens kunnen die vloeistoffen gerust naar eigen inzicht worden aangepast. Dus ook alcohol- en vetmijders kunnen met dit recept aan de prei. Hoewel de smaak bij zo’n wijziging natuurlijk wel verandert.

Gestoofde prei met room

Ingrediënten (4 personen): 5-6 dunne preien; 10 g boter; 2 knoflooktenen; 100 ml bouillon; 75 ml wijn; evt. 1 tl. gedroogde tijm; 50 ml slagroom; 25 g Parmezaanse kaas.

Bereiding

Haal de buitenste, harde bladeren van de preien. Snijd de onderkantjes en het donkergroene deel eraf. Maak de preien zo goed mogelijk schoon onder de kraan. Snijd ze in lange stukken van ongeveer 5 centimeter. Spoel ze eventueel na. Laat de stukken goed uitlekken. Rasp de parmezaan.

Smelt de boter in een hapjespan. Voeg de prei toe en schep goed om. Pel de knoflooktenen en pers ze uit boven de pan. Laat 1 à 2 minuten rustig meebakken. Voeg, indien gewenst, de tijm toe.

Zet het vuur dan hoog en schenk de bouillon en de wijn in de pan. Doe een deksel op de pan en laat in ongeveer 15 minuten, afhankelijk van de dikte van de preien, gaarstoven.

Voeg dan de slagroom en de Parmezaanse kaas toe. Meng goed en laat zonder deksel nog even doorwarmen. Liever een wat dikkere saus? Laat dan nog even zonder deksel inkoken.

Serveer bijvoorbeeld met pasta en extra parmezaan. Of geef er aardappelpuree bij en gebakken vis.