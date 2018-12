Een reis door het verleden van Nederlandse vracht- en bestelwagens. Dat biedt het boek ”Rijdende Reclame” van Willem Vermeulen (29,75 euro). De meer dan 400 foto’s uit de periode 1924-1970 zijn afkomstig uit het Van der Zwaart fotoarchief.

Tal van bedrijven komen met hun voertuigen aan bod. De ene reclame is strak beletterd, de ander juist frivool en kleurrijk, afhankelijk van de functie van het voertuig. Het is een kijkboek met korte bijschriften over de afgebeelde reclames. Een register laat zien dat vooral de merken Ford en Chevrolet in de genoemde periode veel aanwezig waren, daarna pas Volkswagen en Opel.

>>uitgeverijwillemvermeulen.nl

Zeventig jaar Ape

Wie kent niet de reclame van frisdrankmerk Sisi waarin een driewielige Piaggio Ape zijn opwachting maakt? Dit bijzondere, typisch Italiaanse voertuig viert zijn zeventigste verjaardag. Italianen houden ervan om hun bedrijfsmatige voertuigen naar dieren te vernoemen; Ape betekent bij. Vanwege de viering van zeventig jaar Ape is er een jubileumuitvoering, de Ape Calessino 70. Dat is meteen de personenuitvoering van dit model. Na zeventig jaar vernieuwt Piaggio de Ape nog steeds. Zo heeft de 50-serie nu een motor die aan de Euro 4 emissienorm voldoet. De Ape mag met een bromfietscertificaat worden gereden.

>>vespacar.nl

December: winterbanden

Na een lange, hete zomer dalen de temperaturen, regent het veelvuldig en heeft de eerste sneeuw zich laten zien. Tijd dus om de winterbanden te monteren. Wie er op tijd bij is, voorkomt dat de garage geen ruimte heeft als de nood aan de man is. Let bij het monteren van de winterbanden erop dat de profieldiepte niet minder is dan 4 mm. Bij een kleinere profieldiepte verliest de winterband zijn werking met betrekking tot grip, waterafvoer en kortere remweg. In Nederland zijn winterbanden niet verplicht, maar wie de grens over gaat, doet er verstandig aan zich goed te informeren.

>>anwb.nl/winterbanden