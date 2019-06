Renault Clio hervormt nieuwe techniek

De carrosserie, de volledige bodemgroep, interieur en techniek zijn allemaal splinternieuw in de vijfde generatie Renault Clio. Toch hebben de ontwerpers er alles aan gedaan om de uitstraling vertrouwd te houden. Niet vreemd, de bestaande Clio is al jaren de best verkopende auto in zijn segment.

Het interieur is volledig nieuw ingericht. Kopers kunnen naar eigen smaak met kleur spelen. Voelbaar en zichtbaar zijn de materialen erop vooruitgegaan. Ook is bij de vormgeving van de middenconsole en de stuurkolom gestreefd naar minder volume, dus meer beenruimte. De stoelen ondersteunen beter maar de rugleuning is compacter. En zo biedt de iets kortere en lagere Clio toch meer binnenruimte. Ook het bagagevolume is met 391 liter zeer genereus. Door een flink verstelbereik van de stoelen is er genoeg ruimte voorin.

Het instrumentarium is volledig digitaal, waarbij de bestuurder zelf de indeling kan kiezen. Ook het centrale scherm biedt tal van mogelijkheden, zoals sfeerverlichting in acht kleuren. De opening in het stuur is groter, zodat de meters makkelijker afleesbaar zijn.

Ongeacht het uitrustingsniveau heeft iedere nieuwe Clio ledverlichting, zowel de koplampen als de achterlichten. Dat geeft in het donker tot 70 meter verder zicht.

Motorisch is alles nieuw of vernieuwd. De 3 cilinder turbomotor groeit naar 1 liter inhoud. Fijn voor vermogen (100 pk) en koppel (160 Nm). In de praktijk is de extra kracht goed voelbaar. Bovendien blijken motorische geluiden nauwelijks binnen te dringen.

De nieuwe wielophanging is meer op comfort afgestemd. Oneffenheden worden beter gladgestreken. Wie maximale dynamiek wenst kiest niet voor deze Intens-uitvoering, maar voor de sportieve R. S. Line. Die is over de hele linie wat stugger. De 1 liter blijkt in de praktijk ook spaarzamer met brandstof om te springen.

Renault Clio TCe 100 Intens

Energielabel

B

Topsnelheid

187 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 11,8 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 17,8 km

CO2-uitstoot

99 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

900 kg

Prijs vanaf/geteste versie

17.290/20.790 euro

Conclusie

+ Aandrijflijn. De vernieuwde 3 cilinder motor blijkt uitermate rustig te functioneren. Door het lage geluidsniveau en de toegenomen prestaties wint de Clio aan volwassenheid.

+ Interieur. De nieuwe Clio heeft een kwalitatief hoogwaardig interieur met fraaie materialen en de mogelijkheid van vrolijke kleuren.

- Bagageklep. De ontgrendeling van de achterklep zit niet op de klep zelf of in het logo, maar boven de nummerplaat in de bumper. Dat betekent vaak vieze vingers.

- Rijhulpsystemen. Jammer dat semi-autonome functies zoals automatisch tot stilstand komen in een file alleen beschikbaar zijn op de duurdere 4 cilinder.