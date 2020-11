Renault Clio brengt Franse allure in hybridesegment

Auto’s zonder enige vorm van elektrificatie worden langzaamaan een zeldzaamheid. Renault, dat vooroploopt bij de volledig elektrische auto’s, lanceert nu ook een serie hybrides. Daaronder deze Clio Hybrid.

Waar de meeste hybrides zijn voorzien van een verbrandingsmotor en één elektromotor, pakt Renault het anders aan. Deze Clio heeft maar liefst twee elektromotoren. De versnellingsbak heeft vier overbrengingen en door deze slim te combineren met de drie motoren, ontstaan er maar liefst vijftien verschillende overbrengingen. Door te kiezen voor een vertrouwde 1,6 liter 4 cilinder houdt Renault deze techniek bovendien betaalbaar.

De aandrijving levert een gecombineerd vermogen van 140 pk. Op het centrale beeldscherm kan voor verschillende rijprogramma’s worden gekozen. Sport levert de beste prestaties, Eco de grootste actieradius. En om dat laatste is het toch te doen bij deze techniek.

Naast het beeldscherm in het midden van het instrumentarium zit rechts de gewone brandstofmeter van de benzinetank en links een vergelijkbaar instrument waarop te zien is hoeveel stroom er in de 1,2 kWh-batterij zit. Daarop kan de Clio enkele kilometers volledig elektrisch rijden. Als de pook van de versnellingsbak in de B-stand wordt gezet, wint de auto bij gas los en remmen maximaal energie terug. Dat gebeurt allemaal behoorlijk efficiënt.

Verder is deze Clio Hybrid een Clio als alle andere. Deze introductie-uitvoering kenmerkt zich door wat extra stickers.

Het geboden comfortabele rijkarakter van de Clio blijft onaangetast. De auto is voor een B-segmenter voldoende ruim, alleen levert men wel 91 liter aan bagageruimte is. De extra ruimte onder de bagagevloer wordt door de batterij ingenomen. Wie een eigen draai aan het kleurgebruik van de Clio wil geven, kiest uit een veelheid aan vrolijke opties.

Renault Clio Hybrid 140 E-Tech

Energielabel

A

Topsnelheid

160 km/u

Acceleratie

0-100 km/h in 9,9 seconden

Praktijkverbruik gemiddeld

20,4 km per liter

CO2-uitstoot (WLTP)

98 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

900 kg

Prijs vanaf/geteste versie

22.990/26.990 euro

Conclusie

+ Techniek. Het samenwerken van één benzinemotor, twee elektromotoren en een koppelingsloze versnellingsbak is een technisch hoogstandje.

+ Uitstraling. Alhoewel Renault de vormgeving van de nieuwe Clio sterk laat leunen op het vorige model, is de auto er qua afwerking en verfijning stukken op vooruitgegaan.

+ Rijplezier. De gebruiker kan bij de Clio E-Tech kiezen voor sportiviteit of een meer bedaarde rijstijl voor een gunstiger verbruik. Het onderstel is van een uitstekend niveau.

- Verbruik. Ondanks dat de hybridetechniek zorgt voor nette gebruikscijfers, haalt de Clio niet het niveau van de nieuwe Toyota Yaris.