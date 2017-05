Relaxen met een zelfgemaakt nekkussen

Een van m’n hobby’s is slapen. En hoewel ik dat meestal gewoon in m’n bed doe, ken ik ook andere plekken waar ik heerlijk wegdommel. Op de bijrijdersstoel van de auto bijvoorbeeld. Een nadeel: ik krijg er altijd zo’n stijve nek van.

Meermalen heb ik al teruggedacht aan het nekkussen wat vroeger meeging op vakantie. Het was blauw, opblaasbaar en had een net iets te scherp randje.

In mijn enorme bak met lapjes stof liggen nog twee stukken verloursstof die meerekken. Heerlijk zacht en precies genoeg voor een nekkussen. En dat naaien van zo’n kussen blijkt helemaal niet zo’n moeilijk klusje. Wie weleens achter de naaimazchine heeft gezeten, doet dit in een handomdraai. En met de zomervakantie voor de deur heb je er meteen profijt van op je reis naar Frankrijk.

Ga je niet op pad, dan is het een heerlijk kussen om mee weg te dommelen in je tuinstoel. Zonnetje op je gezicht en dromen maar.

De boven- en de onderkant maak ik van een ander kleurtje, dat staat wel leuk. Voor de vulling gebruik ik de inhoud van een oud kussen. Je hebt een fikse hoeveelheid nodig, wees niet te zuinig met vullen.

In de auto, trein of het vliegtuig; dutten maar!

Benodigdheden

- naaimachine

- rekbare zachte stof

- bijpassend garen

- naald

- schaar en stofschaar

- stift

- twee A4’tjes papier

- plakband

- meetlint

- vulling van een oud kussen of fiberfill

Aan de slag

- Plak twee A4’tjes aan elkaar, zonder overlap.

- Vouw dubbel.

- Meet vanaf de onderkant langs de vouw 20 cm, teken af.

- Meet vanaf de vouw richting het midden 7,5 cm, teken af.

- Rond de rechterboven- en -onderhoek af met een mok. Rond ook de hoek die nu midden op het papier is ontstaan af, en de nieuwe hoek die middenonder ontstaat. De linker boven- en -onderhoek worden niet afgerond.

- Knip het patroon uit.

- Vouw het papier open, de vorm van het nekkussen is duidelijk zichtbaar.

- Leg het patroon op de stof en speld vast.

- Knip uit met rondom een naad van 2,5 cm.

- Werk de randen van de stof af met een zigzagsteek, zodat die niet gaat rafelen.

- Leg de goede kanten van de stof op elkaar en speld vast. Naai dicht maar laat aan de lange zijde van het kussen een opening van 10 centimeter om te vullen.

- Keer de stof.

- Vul stevig op met kussenvulling. Begin in de verste hoeken en druk goed aan.

- Naai de opening met de hand dicht. Laat weinig tussenruimte tussen de steken zodat de vulling er niet uit piept. Hecht af.

