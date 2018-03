Recept voor een opkikker: lekkere kippensoep

Het is een taaie griep, deze winter. De lente staat op uitbreken, maar de epidemie lijkt nog steeds aan te houden. Eten is vaak niet het eerste waar je in geïnteresseerd bent als je te kampen hebt met algehele lamlendigheid, koorts, keelpijn en wat dies meer zij. Maar een kommetje hete soep: dat gaat er vaak nog wel in.

Soep, meer in het bijzonder kippensoep, geniet een zekere reputatie als ziekenvoedsel. Volgens de volksmond zou het zelfs geneeskrachtig zijn. Al is het ultieme wetenschappelijke bewijs voor de heilzame werking van kippensoep volgens mij nog niet geleverd. Maar ik geef het toch maar even door, voor wat het waard is.

Het is in ieder geval een feit dat je van een bordje hete en hartige soep enorm op kunt kikkeren. Je krijgt het er warm van, dat sowieso. Het ruikt lekker, zelfs met een verstopte neus. Die mogelijk ook nog baat heeft bij de opstijgende hete dampen. Verder is kip ook nog eens relatief licht te verteren – ook niet onbelangrijk.

De oosters getinte kippensoep die ik maakte smaakt trouwens ook prima als je geen last hebt van griepverschijnselen. Hij heeft door het citroengras en de gember wel iets voorjaarsachtigs: fris en licht. Aan deze smaakmakers wordt trouwens ook een geneeskrachtige werking toegeschreven. En hetzelfde geldt voor rode peper. Ook dit geef ik maar even door. Onder het motto: baat het niet, het schaadt vast ook niet. Ik gebruikte voor de bouillon van deze soep een halve soepkip. Dat is, zeg maar, een legkip die met pensioen is gestuurd. Omdat dergelijke dieren veel ouder zijn dan kippen die voor consumptie worden gefokt is het vlees taaier. Het duurt zeker tweeënhalf tot drie uur voor het gaar is.

Je zou ook bouillon kunnen trekken van ‘gewone’ kippenpoten of het karkas van een vleeskip. In dat geval zal het vlees na een uurtje pruttelen wel van de botten vallen. Maar omdat we eieren consumeren, zijn er nu eenmaal soepkippen op deze wereld. Dus is het wel zo netjes om die ook op te eten.

Kippensoep

Ingrediënten (voor circa zes personen)

Voor de bouillon

- 0,5 soepkip (ongeveer 1 kg)

- 2-3 stengels citroengras

- stukje gember

- 1 knoflookteen

- 1 Spaanse peper

- 3-4 liter water

Voor de vulling

- 1 prei, gewassen en in ringetjes gesneden

- 1 winterwortel, geschild en in reepjes

- 3 stengels bleekselderij, in boogjes

- handje rijst

- platte peterselie

- hardgekookte eieren

- peper en zout

Bereiding

Snijd de gember in plakjes en de peper in stukjes. Kneus het citroengras en leg er een knoop in. Snijd het knoflookteentje in plakjes. Doe alles in een pan, voeg de soepkip toe en vul de pan met water. (Ik deed er ook nog wat peterseliestelen bij, omdat ik die in huis had.) Doe het deksel op de pan en breng het water aan de kook. Laat de bouillon tweeënhalf tot drie uur trekken. De kip is gaar als het vlees gemakkelijk loslaat. Haal de kip uit de bouillon en laat hem wat afkoelen. Zeef de bouillon. Voeg de schoongemaakte groente eraan toe en breng de bouillon weer aan de kook. Roer er zodra de vloeistof kookt een handje rijst door. Laat de soep ongeveer een kwartier pruttelen.

Verwijder het vel. Haal het vlees van het kippenkarkas. Snijd het vlees fijn of pluis het met twee vorken uit elkaar. Voeg het vlees daarna ook aan de bouillon toe. Breng de soep op smaak met peper en zout. Garneer de soep met wat fijngehakte peterselie en hardgekookt ei. Extra smaakmakers: een kneepje citroensap of een scheutje ketjap.