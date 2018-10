Recept: viscurry

Regeren is vooruitzien: als je in de keuken aan de slag wilt met ingrediënten uit de vriezer dien je bijtijds maatregelen te nemen. De sukadelappen, de kippenpoten of de biefstuk moet je liefst minstens een dag van tevoren in de koelkast laten ontdooien. Een bal deeg is wat sneller ijsvrij, maar een paar uur gaat er toch wel overheen. Dat wil zeggen: in een magnetronvrij huis.

Een gevulde vriezer is natuurlijk vooral handig. Je haalt er elke dag de benodigde hoeveelheid brood uit en beschikt zo altijd over min of meer verse boterhammen. Je kunt er zaken die je op onregelmatige momenten gebruikt in op voorraad houden. Bijvoorbeeld bladerdeeg. Het is een ideale buffer voor de keren dat er iets spaak loopt wat betreft het aantal gasten aan tafel.

De portie van degene(n) die niet op komen dagen, kun je erin opslaan voor een andere gelegenheid. En als er opeens veel meer eters aanschuiven dan gedacht, kun je de maaltijd wellicht uitbreiden met een zak groente of een bak soep uit de vriezer. Zonder eerst naar de supermarkt te hoeven rennen.

Zelf vind ik de vriezer ook een uitkomst voor het aanhouden van een voorraadje vriesverse vis. Als je op de markt of bij een vishandel kabeljauw- of zalmfilet of scholletjes haalt, geldt dat je ze liefst nog op de dag van aanschaf op moet eten. Dat komt niet altijd handig uit, met als gevolg dat er maar sporadisch verse vis op het menu verschijnt.

Diepvriesvis heeft dat nadeel niet: die kun je prima een tijdje bewaren. En de prijs ligt vaak ook een stuk lager. Vis uit de diepvries heeft wel een ander minpunt: de structuur is na bereiding vaak anders dan die van verse filets. Langzaam laten ontdooien is het devies.

Wat ook helpt is om de vis niet te gaar te laten worden. Al is de grens tussen nog net rauw en glazig en precies gaar en stevig soms lastig te bepalen. Ook een goede optie: verwerk de vis in een sauzig gerecht als curry. Dat camoufleert eventuele droogheid. En het is dan ook niet zo erg als de vis uit elkaar valt.

Viscurry

Ingrediënten (voor vier personen)

- 1-2 uien

- 1,5 el kerriepoeder (bijvoorbeeld Thai Green Curry van Euroma)

- scheutje olie

- 400 ml kokosmelk

- 1 struik paksoi (ca. 400 g)

- 450 g diepvrieserwten, ontdooid

- 400 g diepvriesvis, ontdooid (bijvoorbeeld koolvis of kabeljauwfilet)

- peper en zout

- rasp en sap van 1 citroen of limoen

- vers korianderblad (eventueel)

Bereiding

Curry is een gerecht waarbij je prima kunt variëren met groenten. In plaats van erwten en paksoi zou je ook wortel en prei kunnen nemen. Of bloemkool. Omdat er nog een paar enigszins rimpelige groene paprika’s uit de tuin lagen, gingen die er dit keer ook door.

Laat de erwten en de vis bijtijds in de koelkast ontdooien en vervolgens op kamertemperatuur komen. Snipper de uien. Was de paksoi en snijd de stelen en het blad vrij grof. Snijd de visfilets in dobbelstenen.

Fruit de uisnippers met een snuf zout en het kerriepoeder een paar minuten in een scheutje olie in een braadpan. Roer daarna de kokosmelk erdoor, breng alles aan de kook en laat de saus vijf minuten zachtjes koken. Voeg de in stukken gesneden paksoistelen toe. Laat alles zo’n vijf minuten pruttelen. Roer het paksoiblad en de erwten erdoor. Laat de groenten vervolgens een paar minuten garen. Breng het gerecht op smaak met peper en zout en naar keuze citroen- of limoenrasp en -sap. Schep de blokjes vis in de pan, leg het deksel op de pan en laat de curry op laag vuur een paar minuten zachtjes pruttelen tot de vis gaar is. Schep alles voorzichtig om. Bestrooi het gerecht voor extra kleur, geur en smaak met verse korianderblaadjes.

Eet de curry bijvoorbeeld met (volkoren)basmatirijst. Of geef er naanbrood bij.