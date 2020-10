Recept: roomkaastaart met witte chocola

Als je bedenkt hoeveel moeite het bijen kost om de inhoud van een potje honing bij elkaar te sprokkelen, moet je er haast wel zuinig mee omspringen.

Ik wilde voor deze rubriek in eerste instantie een honingcake met gekaramelliseerde appels bakken. Een reden om dat plan te laten varen was de enorme sloot honing die erin moest: ongeveer een potje (450 gram) in een recept met genoeg deeg voor een tulbandvorm. Dat leek me een beetje veel van het goede: vanwege de reflex om zuinig te zijn met honing, maar ook vanwege het vermoedelijk mierzoete eindresultaat. Daar moet je maar net van houden.

Want zoet is zoet. Als je in plaats van stroop of suiker honing op een pannenkoek doet ben je niet per se beter –in de zin van gezonder– bezig. Honing lijkt qua samenstelling heel erg op suiker, meent bijvoorbeeld het Voedingscentrum. Beide producten bestaan voornamelijk uit glucose en fructose. In het lichaam worden die suikers op dezelfde manier afgebroken. Het maakt niet uit of ze afkomstig zijn van een suikerbiet of van de nectar van een acaciaboom.

In plaats van een honingcake werd het een taart van Ottolenghi, met honing als toplaag. In het Nederlands heet deze creatie ”opgestijfde kwarktaart”, hoewel er volgens de ingrediëntenlijst geen kwark maar roomkaas in moet. Het werkt trouwens allebei, ik heb het geprobeerd.

Roomkaastaart met witte chocola

Ingrediënten (voor 8-10 personen): 500 g Griekse yoghurt, 200 g haverkoekjes of digestive, 60 g boter, 1,5 el tijmblaadjes, 400 g volle verse roomkaas (bijvoorbeeld Monchou), 40 g poedersuiker, 1 tl citroenrasp, 150 g witte chocolade, 60 g honing.

Bereiding

Bekleed een zeef met een uitgespoelde en uitgewrongen schone theedoek. Hang de zeef boven een schaal. Schep de yoghurt in de theedoek. Ottolenghi pakt de theedoek vervolgens bij de hoeken vast om zo het vocht uit de yoghurt te knijpen. De yoghurt een paar uur rustig laten uitlekken is ook een optie. Er moet ongeveer 340 g dikke yoghurt (hangop) overblijven.

Bekleed een springvorm van ongeveer 23 cm doorsnee met bakpapier.

Smelt de boter op laag vuur. Doe de koekjes in een schone plastic zak en verkruimel ze met een deegroller. Roer het kruim en 1 el tijm door de boter. Schep het koekjesmengsel in de springvorm en verdeel het gelijkmatig over de bodem. Druk aan met de achterkant van een lepel. Laat de bodem in de koelkast opstijven.

Klop de verse roomkaas, de hangop, de gezeefde poedersuiker en de citroenrasp glad met een mixer.

Breek de witte chocola in blokjes en doe deze in een kom. Zet de kom op een pan met daarin een laagje kokend water. Roer zo nu en dan tot de chocola gesmolten is. Schep de chocola door het roomkaasmengsel en klop alles glad. Verdeel het roomkaasmengsel over de opgestijfde bodem. Strijk de bovenkant glad en laat de taart in ongeveer twee uur opstijven in de koelkast.

Verwarm de honing en de rest van de tijmblaadjes in een pannetje. Sprenkel de honing vlak voor het serveren over de taart. De taart kan in de koelkast een paar dagen bewaard worden, maar de bodem wordt dan mogelijk wel zacht.