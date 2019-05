Recept: Onkruid om op te eten

Wekenlang was er in de tuin niet veel te wieden, maar dat veranderde op slag toen de eerste regen viel.

Paardenbloemen hier, zevenblad daar, zuring zus, brandnetel zo. Enthousiast steken ze overal hun kopjes boven de grond uit, lang voor er uit de moestuin substantieel te oogsten valt.

Dat blies een oude gedachte nieuw leven in. Namelijk: eens iets koken met onkruid. Daar was het nog nooit van gekomen, ondanks het feit dat er in de tuin elk jaar helaas weer in overvloed zevenblad voorhanden is.

Zou dat te maken hebben met het feit dat we de wilde planten die spontaan in de tuin opschieten als ongewenste gasten beschouwen? En er dus bij voorbaat niet zo sympathiek tegenover staan? Een net ontloken zevenbladplantje is op zich een wonder van de natuur. Maar in gedachten zie ik tegelijk het ongebreideld woekerende wortelgestel voor me. De aaibaarheidsfactor van onkruid is gewoon niet hoog. In het geval van brandnetels kan dat niet letterlijk genoeg worden genomen: trek handschoenen aan als je ze gaat plukken.

Ik vulde m’n vergiet met vier soorten onkruid en maakte er een eenvoudig pastagerecht mee. Sommige soorten eetbaar onkruid kun je ook rauw verwerken: paardenbloemblad en zuring bijvoorbeeld. Maar ik vond het wel een prettig idee om alles even goed te verhitten. En de smaak? Nogal robuust; een beetje boerenkoolachtig.

Pasta met brandnetel en zuring

Ingrediënten (voor 2 personen): 1 vergiet onkruid (bijvoorbeeld zevenblad, paardenbloemblad, brandnetel en zuring); 1 ui; 1 teen knoflook; milde olijfolie; stukje roquefort; peper en zout; pasta naar wens.

Bereiding

Doe bij het plukken en schoonmaken van brandnetels handschoenen aan. Gebruik alleen de bovenste blaadjes van een stengel. Haal de steeltjes eraf. Zet de blaadjes een tijdje in een bak met water zodat modder en beestjes losweken. Was de blaadjes een paar keer en laat ze uitlekken in een vergiet. Blancheer ze daarna even in kokend water. Daardoor verdwijnt de ‘prik’.

Sorteer de overige blaadjes: gooi te grote (en dus taaie) exemplaren weg. Verwijder indien nodig de stelen. Bij het paardenbloemblad heb ik ze laten zitten. Bij het zevenblad en de zuring heb ik ze zo veel mogelijk weggehaald. Zet ook deze blaadjes een tijdje in een bak met water. Was ze vervolgens een paar keer en laat ze uitlekken.

Zet een pan water op het vuur voor de pasta.

Snijd al de groene blaadjes middelfijn. Snijd de ui in snippers. Pers de teen knoflook uit. Verhit een scheut olie in een braadpan en fruit daarin de ui een minuut of vijf op laag vuur. Zet de warmtebron wat hoger en voeg de knoflook en het gesneden blad toe. Laat alles slinken en in een paar minuten gaar worden. Zet daarna het vuur uit. Breng de saus op smaak met zout en peper.

Kook in de tussentijd de pasta gaar overeenkomstig de instructies op de verpakking. Giet de pasta af. Vang het kookvocht op. Roer het kruidenmengsel door de pasta, voeg eventueel wat kookvocht toe om er een smeuïg geheel van te maken. Roer de in brokjes verdeelde roquefort erdoor. Deze kaassoort smelt mooi weg en zorgt voor wat pit.